Treningsdagbok gir millionsmell for Olympiatoppen

Varane ute i en måned

Den spanske storavisen AS hevder tirsdag å kjenne til at den franske midtstopperen Raphaël Varane må belage seg på et skadeavbrekk på opp mot en måned. 25-åringen måtte gå av banen i pausen da Real Madrid røk 1-5 for Barcelona i El Clasico-oppgjøret. En lyskeskade skal være årsaken.