Trenerpappaen kjemper mot kreft: – Skal knekke svineriet

– Vi har hatt et tøft år og er fortsatt inne i det, sier Iver Johan Knotten.

Han er akkurat ferdig med sitt temporitt i VM. Det gikk ikke helt etter planen. Fysisk var det ingen topp dag. Underveis fant han også plutselig ut at løypa var annerledes enn det de norske løperne hadde forberedt seg på.

I bilen bak satt Knottens far og trener, Jon Erik. Han har fått føle på kroppen at livet kan by på adskillig større utfordringer enn å studere løypekart før sykkelritt.

I mars fikk han kreftdiagnosen.

– Du blir litt satt ut, du blir mint på at livet er skjørt, sier han til NRK

Så naturlig som mulig

For Jon Erik Knotten har det vært viktig å være åpen om sykdommen, ikke minst overfor den nærmeste familien.

– Å være ærlig om situasjonen har vært med på å avmystifisere det. Vi har snakket om å være så naturlig som mulig, leve så naturlig som mulig, det er en viktig del, fastslår han.

Familien er blitt flinkere til å ta vare på øyeblikkene.

– Vi er opptatt av at vi skal leve her og nå, og så får vi ta det som kommer senere. Sånn sett påvirker det ikke meg så mye. Det er i bakgrunnen, men man får ikke gjort så mye med det. Vi må leve så normalt som mulig, sier den 18 år gamle sykkelsønnen.

SKAL KJEMPE: Jon Erik Knotten bruker idrettsmentaliteten sin i kampen mot sykdommen. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Hva som kommer senere vet de nemlig ikke. Ting har ikke gått som de har håpet det siste halvåret.

– Jeg har vært igjennom tre runder med cellegift, og jeg har vært igjennom en operasjon hvor vi håpet at det meste skulle være vekk, men det er kommet tilbake, forteller Jon Erik Knotten.

Venter på svar

I nær framtid skal han på sykehuset for å få ny status. Håpet er at cellegiften skal ha virket. At en ny operasjon skal kunne fjerne svulsten en gang for alle.

– Jeg er ikke ferdig med det ennå. Jeg skal kjempe på, sier han – og takker idrettsbakgrunnen for måten han klarer å forholde seg til sykdommen på.

– Det å kjempe, jobbe og være positiv, og hele tida ha fokus på at dette skal jeg klare, det kom fort. Det tror jeg er viktig for alle som er i en sånn situasjon. Fader, jeg skal klare dette, sier Knotten, som er fast bestemt på én ting:

– Jeg skal knekke svineriet.