Simen Hegstad Krüger, Charlotte Kalla, Johannes Høsflot Klæbo, Stina Nilsson og Ragnhild Haga har minst to ting felles.

De har blitt olympiske langrennsmestere i Pyeongchang. Og de valgte å stå over Tour de Ski for å være optimalt forberedt til OL.

Nå innrømmer Ragnhild Haga at hun møtte motstand da hun sa hun ville droppe touren.

– Det var ingen lett avgjørelse, det var først planen at jeg skulle gå starten av Tour de Ski. Og trenerne vil selvfølgelig ha oss med på mest mulig, for de liker å se oss gå skirenn, sier Haga til NRK.

Vanskelig å la Haga slippe

Landslagstrener Sjur Ole Svarstad bekrefter at det var vanskelig å la Haga slippe

– Ja, på en måte, for det var noen uttaksrenn der nede. Men så hadde hun gjort det så bra før jul at hun følte hun lå godt an. Hun ville heller bruke det til en god treningsperiode.

– Kom hun selv og sa hun ikke ville?

– Ja, det var følelsen hun hadde fra våren av, så det er noe vi har diskutert hele veien, sier Svarstad.

Til slutt fikk altså Haga viljen sin.

– Jeg syntes jeg trengte en treningsperiode etter førjulssesongen, og jeg er veldig glad i dag for at jeg sto på mitt, sier Haga etter å ha vunnet den olympiske 10-kilometeren.

Fem av fem

– Jeg har hele tiden hatt et mål om å være så godt forberedt som mulig her i OL. Det kan lykkes og ikke lykkes, men jeg hadde lyst til å stå på start og vite at jeg har gjort det jeg kan for å være i form. Det føler jeg virkelig at jeg har gjort i år, fastslår 27-åringen.

Det er heftig diskutert i langrennsmiljøet om hvorvidt Tour de Ski kan være negativt for mesterskapsformen. Etter VM-fiaskoen i 2009, har ikke Marit Bjørgen deltatt i Tour de Ski i mesterskapssesongen.

Denne sesongen sto en lang rekker stjerner over touren. Fem av dem har vunnet OL-gull.

Weng angrer ikke

Heidi Weng, som vant Tour de Ski for andre år på rad, står med plasseringene 9, 11 og 11 i OL.

Ingvild Flugstad Østberg, som ble nummer to, står med plasseringene 11, 17 og 7.

– Er det tilfeldig at alle de fem gullvinnerne i langrenn til nå sto over Tour de Ski?

– Si det. Jeg ville i hvert fall ikke gjort noe annerledes. Martin Johnsrud Sundby og Hans Christer Holund har jo gått Tour de Ski, så det er et godt spørsmål, sier Weng – med henvisning sil at Sundby og Holund tok sølv og bronse på tremila.

– Det er vanskelig å konkludere med det. Men sånn som Tour de Ski ble i år, vil jeg si det ble en veldig fin oppladning. For min del har jeg nesten ikke gått renn etterpå og gjort alt jeg har lyst til med tanker på forberedelse. Man må evaluere alt som må evalueres, men ikke ennå, OL er ikke ferdig, sier Østberg.