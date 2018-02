Trenerne rådet «100-åringen» Bjørgen til å trekke seg

Det var etter sølvet på lørdagens 15-kilometer Bjørgen bekreftet at hun dropper planen om å gå alle seks renn i OL. Hun står over tirsdagens sprint.

Søndag avslører landslagstrener Roar Hjelmset at det har vært klart lenge.

– Vi hadde en diskusjon på det i Seiser Alm. Det er vel cirka tre uker siden det ble konkludert med at det var det beste for henne å stå over sprinten, sier Hjelmeset til NRK på pressekonferansen søndag morgen der det norske laget med Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Østberg, Heidi Weng og Kathrine Rolsted Harsem ble endelig bekreftet.

Hjelmeset bekrefter at det var Bjørgens selv som bestemte at hun ikke skulle gå, men legger ikke skjul på at han selv og medtrener Sjur Ole Svarstad hjalp henne med beslutningen.

– Vi var på henne, både Sjur Ole og jeg, og vi var ærlige på at kvartfinalen kanskje var det vanskeligste heatet for henne. Hadde hun kommet seg til en finale, hadde hun vært en medaljekandidat. Men det var dette å komme seg til finalen som var det vanskelige, og vi var ærlige på at det kunne være en utfordring, sier han.

Har slitt i sprint

Allerede da Bjørgen annonserte sin ambisjon om seks løp i OL i fjor høst, varslet han at sprinten kunne bli utfordrende.

– Hun må jobbe med de taktiske variantene. Når startskuddet går, virker hun jo som en 100-åring, for alle andre har gått. Hun kommer litt dårlig ut, sa Hjelmeset til NRK da.

Bjørgen har slitt i internasjonale sprinter de to siste sesongene. 41.- og 18.-plass i de to verdenscupsprintene hun har gått i vinter sier en del.

Da Bjørgen vant NM-sprinten sikret hun seg likevel en plass på det norske OL-laget om hun hadde ønsket det. Men slik blir det altså ikke.

Og det til stor glede for Kathrine Rolsted Harsem, som til tross for andreplass på verdenscupsprinten i Planica er blitt holdt på pinebenken.

FÅR DEBUTERE: Plassert ytterst på flanken, men Kathrine Rolsted Harsem er trygt inne på det norske sprintlaget. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Harsem: – Fornuftig avgjørelse

Etter andreplassen i NM sa Harsem rett ut at hun håpet Bjørgen takket nei til sprinten, og slik ble det.

– Du håpet Bjørgen valgte å ikke gå. Når fikk du beskjeden?

– Jeg sa vel det rett etter målgang der, og selvfølgelig hadde jeg veldig lyst til å gå OL-sprinten og var kanskje avhengig av at hun sto over, sier Harsem til NRK.

– Når fikk du beskjeden?

– Den kom ikke med en gang, så jeg har bare måttet forberede meg på å gå. Men det har jeg vært vant til tidligere også, så nå gleder jeg meg bare veldig til å gå sprint og er glad for at hun står over.

– Hva tenkte du da du fikk beskjeden?

– Da tenkte jeg «yes», Marit kan gå fem andre øvelser, så kan jeg få gå sprint. Jeg synes det var en fornuftig avgjørelse av henne. Jeg tror hun har enda større sjanse på de andre distansene enn sprint, mens sprinten er min eneste sjanse, og så håper og tror jeg det var vinn-vinn, sier Harsem.