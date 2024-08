– Han var en helt spesiell person – ikke bare som trener, men også som menneske, sier Islands landslagstrener og NRK-ekspert Åge Hareide.

Den svenske trenerlegenden Sven-Göran Eriksson ble 76 år gammel. Den tidligere England-sjefen har gått gjennom en lengre kamp mot kreft.

Det bekrefter svenskens agent til NRK.

– Han har hatt kreft i lang tid, så vi var forberedt på det. Han døde med sin nærmeste familie til stede i dag, opplyser agent Bo Gustavsson.

Familien bekrefter dødsfallet i en pressemleding. Det er barna Lina og Johan Eriksson som deler en siste uttalelse fra «Svennis».

Der uttaler han seg om sin siste rundreise da han visste han hadde kort tid igjen. Han var på besøk hos en rekke klubber på arenaer i Sverige, England, Italia og Portugal. Blant dem var Liverpool.

Han var stolt over at han fikk hyllest mens han fortsatt var i live.

– Jeg får høre det mens jeg er i live og jeg er utrolig takknemlig for det. Hjertet slår dobbelt så raskt og tårene kommer. Jeg har hatt verdens beste jobb og jeg var lykkelig hver dag i lange perioder. Det har vært fantastisk, sa svensken i pressemeldingen som ble publisert mandag, etter hans bortgang.

IKON: Sven-Göran Eriksson hylles som tidenes største skandinaviske trener. Her med Wayne Rooney. Foto: EDDIE KEOGH / Reuters

– Skandinavias beste trener gjennom tidene

Eriksson fullroses av den norske landslagssjefen Ståle Solbakken, som mener svensken er helt der oppe blant skandinaviske fotballtrenere.

– Det er Skandinavias mest meritterte og beste trener gjennom tidene. Spesielt det han gjorde med IFK Göteborg da han tok de til UEFA Cup-titler. Vinner Scudetto med Lazio. Det han gjorde med Benfica. Tidenes skandinaviske fotballtrener har forlatt oss i dag, sier Solbakken til NRK.

HYLLER ERIKSSON: Landslagssjef Ståle Solbakken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Hareide sparer heller ikke på superlativene når han snakker om trenerlegenden.

– Han var en hjertelig person på alle mulige måter. Behjelpelig og hyggelig med alle, sier Island-sjefen.

– Når var sist du snakket med ham?

– Det var faktisk for noen år siden. Jeg skulle hjelpe svigersønnen min å få intervju med ham med tanke på en masteroppgave i pedagogikk. Gikk på forskjell mellom skandinavisk og italiensk lederstil.

Han fortsetter:

– Da tok han ham imot og snakket med ham. Han har jo vært begge steder. Så det var veldig nyttig og veldig bra for svigersønnen min som fikk det. Det er typisk «Svennis». Det er sånn han var.

TRENERKOLLEGER: Åge Hareide og Sven-Göran Eriksson. Foto: Fredrik Sandberg / NTB

Profilert England-sjef

Eriksson har ledet blant annet Manchester City, Lazio og Benfica, samt landslagene til England og Mexico.

Han ledet det engelske laget i en årrekke, fra 2001 til 2006. I løpet av de årene kvalifiserte de seg til VM i 2002 og 2006, i tillegg til EM i 2004.

Han har med andre ord vært sjef for stjerner som Wayne Rooney, David Beckham, Paul Scholes og Steven Gerrard.

Svenskens bortgang blir også naturlig nok lagt merke til på «Balløya».

– Trist å høre om bortgangen til Sven-Göran Eriksson. Jeg møtte ham flere ganger som Englands manager og ble alltid oppmerksom på hans karisma og lidenskap for spillet. Mine tanker går til hans familie og venner. En ekte gentleman, skriver Prins William på X.

Det engelske fotballforbundet har uttrykt sorg over nyheten.

– Dette er en veldig trist dag. Han ga alle England-fans spesielle minner. Ingen kan noensinne glemme 5-1-seieren i München mot Tyskland under Svens veiledning. Sven vil med rette bli anerkjent og for alltid husket for hans betydningsfulle arbeid med det engelske laget, og for hans store bidrag til spillet, sier FA-direktør Mark Bullingham i en pressemelding.

FA bekrefter i en pressemelding at Svennis vil bli hedret ved første anledning.

– Han vil bli mye savnet, og vi vil hylle ham når vi spiller mot Finland på Wembley neste måned, sier Bullingham.

ENGLAND-SJEF: Mange vil huske «Svennis» fra perioden han ledet England. Her med superstjerna David Beckham. Foto: HANS PUNZ / AP

– Han har betydd veldig mye

Han ledet også en rekke stjernespillere som manager i Lazio fra 1997 til 2001.

Han har som nevnt vært syk over lang tid, med det som ble omtalt som uhelbredelig kreft. De siste månedene har han blitt hyllet på en rekke arenaer, og fikk blant annet oppfylt drømmen om å lede Liverpool i en veldedighetskamp.

Han har også vært på Gamla Ullevi i Gøteborg, Stadio Olimpico i Roma og den svenske Idrettsgallaen.

HYLLET: Her får Sven-Göran Eriksson en siste hyllest fra Liverpools spillere og fans tilbake i mars. Foto: Jon Super / AP

Hareide forteller at han etter hvert ble godt kjent med treneren som gjerne blir kalt «Svennis».

– Han har betydd veldig mye. Han har vært en gjennombruddsmann med tanke på internasjonal fotball for Norden, og først og fremst for Sverige. Spesielt med tanke på måten å organisere lag på fra tiden i Göteborg da de spilte to finaler i Europaligaen. Jeg møtte dem ofte med Manchester City på 90-tallet. Jeg har kjent Svennis siden den gangen, forteller NRK-eksperten.

Hans siste trenerjobb var tilbake i 2019. Da ledet han landslaget til Filippinene. Han endte på totalt fem seriegull med klubbene han ledet. Det var med IFK Göteborg, Benfica og Lazio.

Han vil også bli husket for å ha skrevet svensk fotballhistorie da han vant Europaligaen med IFK Göteborg tilbake i 1982.