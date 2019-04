Trenerforeningen støtter Rekdal: – Han kjemper en kamp for alle trenere

– Han utkjemper en kamp for alle andre fotballtrenere som har krav på vern, respekt og en profesjonell oppfølging av sin arbeidsgiver. Dette står det stor respekt av, og min oppfordring er at trenerkolleger over hele landet gir han kred og respekt for den kampen han nå fører, opplyser daglig leder i Norsk fotballtrenerforening Teddy Moen i et skriv mandag.

Det kom som et sjokk på de fleste at Kjetil Rekdal ble fritatt fra trenerjobben i Start på torsdag. Norsk fotballtrenerforening mener at Start har håndtert situasjonen feil og at Rekdal gjorde rett i å stille som trener da Start tok i mot Aalesund på lørdag.

– Kjetil var i sin fulle rett til å stå i stillingen og utøve sin arbeidsplikt. At ikke alle likte eller respekterte dette valget, må en selvfølgelig respektere. Men det endrer ikke på det faktum at Kjetil gjorde ingenting ulovlig, forteller Moen på foreningens hjemmesider.

Får støtte av idrettsjurist

Gunnar-Martin Kjenner er pensjonert advokat og tidligere idrettsjurist. Han forholder seg til saken ut i fra hvordan media har håndtert den. Han mener at Kjetil Rekdal har all rett til å stille på jobb.

– Start suspenderte Rekdal og fratok han muligheten til å jobbe. Det er ikke slik arbeidsmiljøets lov er for den type saker. Start har ikke forholdt seg til det som er av formelle regler, sier Kjenner til NRK.

– Når en arbeidsgiver bryter de formelle reglene, sier det seg selv at arbeidstaker sitter med de beste kortene, forteller den tidligere idrettsjuristen.

STØTTER REKDAL: Tidligere idrettsjurist, Gunnar-Martin Kjenner mener at Rekdal sitter på gode kort i denne saken. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Han mener at denne saken, sammen med Rosenborg-sparkingen i sommer, er et tilbakesteg når det gjelder fotballtreneres rettigheter.

– Jeg er redd for at vi er i en trend hvor de formelle reglene ikke blir respektert igjen, forteller Kjenner til NRK.

– Slik saken er fremstilt i media, så synes det som saken fra Rosenborg allerede har gitt smitteeffekter.

NRK har vært i kontakt med Kåre Ingebrigtsen som mistet jobben som Rosenborg-trener i sommer. Han ønsker ikke å uttale seg i denne saken.

Skal avholde møte

Ifølge VG har det kommet en lang liste med klager på Rekdal fra støtteapparatet i Start, som er bakgrunnen for at han ble fratatt trenerjobben.

SKJØNTE INGENTING: Kjetil Rekdal uttalte i en pressemelding at fritagelsen kom som et lyn fra klar himmel. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix

Rekdal mener selv at han ikke fikk vite grunnen før klubben i en pressemelding opplyste om at det er opprettet en personalsak. Ifølge treneren kom det som et lyn fra klar himmel.

Klubben understreker selv at det ikke er en suspensjon. Derfor mener Rekdal at han fortsatt kan operere som trener. Noe han gjorde da Start tapte åpningskampen mot Aalesund i OBOS-ligaen lørdag. Dette til tross for at styret i Start mente at trenerduoen Joey Hardarson og Andreas Jensen skulle lede kampen.

Spillerne har fått treningsfri mandag og Rekdal har gått med på at Hardarson og Jensen leder økten på tirsdag.

Start skal avholde et drøftelsesmøte tirsdag. Styreleder i Start, Monica Grimstad, skriver i en SMS til NRK at det ennå ikke er klart hvor møtet skal holdes.