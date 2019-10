Trenerens ultimatum til Tønseth: Vinn mini-tour eller dropp terreng-EM

Tønseth må nemlig til topps i hele mini-touren.

Ellers får han ikke kombinere terreng-EM (8. desember) og ett av årets største langrennshøydepunkt: Tour de Ski.

– Forutsetningen er at han har herjet i Ruka, Finland. Da er han kvalifisert til Tour de Ski. Jeg kan bare si ja under den forutsetningen, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

– Herjet...?

– Da må du vinne.

– Så blir han nummer to, så holder ikke det?

– Nei.

– Det er et tøft krav til ham?

– Det er bare å sette seg ned og se på hva dette laget fikk til i fjor. Det er knallharde krav jeg stiller til de gutta. Fordi de er så gode som de er. Jeg kan ikke ta ut flere enn jeg har lov til. Per nå har ingen klippekort uten av de viser seg plassen verdig, sier Nossum.

KLAR I TALEN: Eirik Myhr Nossum, her under landslagets mediedag i Oslo mandag. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Vil gå Tour de Ski

Tønseth har havnet i litt av en skvis. Han tok sølvet under NM i terrengløp i Frognerparken for en drøy uke siden. Kun slått av Henrik Ingebrigtsen

Det er nesten sikkert at han får løpe europamesterskap i terrengløp – om han vil. Flere ble imponert. Blant dem det som trolig er Norges mest kjente trenerpappa.

Didrik Tønseth tok NM-sølv bak Henrik Ingebrigtsen. Langrennsløperen imponerte Gjert Ingebrigtsen. Du trenger javascript for å se video. Didrik Tønseth tok NM-sølv bak Henrik Ingebrigtsen. Langrennsløperen imponerte Gjert Ingebrigtsen.

Men skiprofilen vil også gå Tour de Ski. Han må som alle andre kvalifisere seg dit gjennom rennene før jul. Første anledning er verdenscupåpningen i minitouren i Ruka i Finland 29. november til 1. desember. Der er det blant annet to 15 kilometere på programmet.

– Da gambler du ikke

Klarer han ikke dét er neste sjanse under verdenscuphelgen på Lillehammer helgen etter. Problemet for Tønseth er bare at det krasjer med terreng-EM i Lisboa. Og noen særlig flere distanserenn er det ikke før Tour de Ski. Kun en 15 kilometer i Davos.

– Da gambler du i hvert fall ikke med å ikke gå et så viktig renn som Lillehammer, sier Nossum.

Litt før NRKs samtale med allroundtreneren har også Tønseth snakket om drømmen om terreng-EM.

Han også er klar over at han er nødt til å gå så fort i verdenscupåpningen. Det er tross alt kun fire renn han kan kvalifisere seg på før jul – og da må minst to av de rennene være bra.

GULL OG SØLV: På Henrik Ingebrigtsen til venstre og Didrik Tønseth, her i Frognerparken under NM i terrengløp 13. oktober. Foto: Tore Meek

– Kan sette seg på bakbeina

Han vurderer på sin side hva han må få til i Ruka slik:

– Skal jeg løpe EM, må jeg gå mer enn fort nok i Finland. Jeg bør være en av de beste nordmennene på distanse. Sammenlagt også. Det er ikke en enkel oppgave.

– Da får du løpe EM, slik du forstår det?

– Ja, det tror jeg. Nossum kan sette seg på bakbeina. Men da har i hvert fall jeg gjort mitt. Jeg kan prioritere EM. Men da ofrer jeg Tour de Ski med en dårlig sesongåpning.

– Vingler

Tønseth kvikner enda mer til når NRK påpeker at treneren hans i september virket ganske åpen for at eleven skulle få løpe mesterskapet. Litt fordi det ikke er noe mesterskap i langrenn i år.

Nossum sier i dag at han hadde fått feil dato for løpemesterskapet.

– Han vingler veldig mye, sier Tønseth - og gliser.

– Da jeg løp NM i terreng, så skulle han hente meg på flyplassen, sørge for at dagen gikk så knirkefritt som mulig. Nå er han plutselig imot løping. Han er ustabil, sier han og smiler om mulig enda mer.