Trenerens utrolige uttaksdilemma før VM: – Det er bare å ønske lykke til 

– Det er bare å ønske lykke til, smeller det fra NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Han snakker om at det lørdag oppstod følgende scenario:

Emil Iversen vant NM-tremila foran Sjur Røthe, Martin Johnsrud Sundby og Simen Hegstad Krüger. Johannes Høsflot Klæbo har lagt bak seg et fantastisk Tour de Ski, hvor han imponerte både på klassisk fellesstart og jaktstart i fristil.

Men på 30 kilometeren med skibytte i Meråker ble han til slutt nummer 20. Det skilte til slutt 43 sekunder mellom den 22-årige skistjernen og opp til Iversen som gikk først over målstreken.

Må håpe på sykdom eller trekke lodd

Dermed kom alle spørsmålene: Hvilke fire er best kvalifisert til å gå den distansen i VM nå?

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Det er i utgangspunktet ikke mulig å vrake noen av de fire beste lørdag, eller å vrake Klæbo. De fem er egentlig overkvalifisert. Jeg klarer ikke vrake en av dem. Det som kan redde situasjonen er at en av dem mister formen eller blir syk, sier Torgeir Bjørn, og legger til at det kan skje at landslagsledelsen vurderer at det er for tøft for enten Iversen eller Klæbo å gå sprint, tremil og lagsprint på mesterskapets fire første dager.

– Jeg ser ingen annen løsning. Nossum kan nesten trekke lodd på de fem eller håpe på at noe skjer, slik at han slipper å vrake en av de fem. Den som blir vraket kommer til å kjenne at det er utrolig bittert, sier NRK-eksperten.

Sterk løper må vrakes

Selv om det utad fremstår svært uklart hvem som får gå tremila, svarte likevel Emil Iversen at allroundtrener Eirik Myhr Nossum måtte vrake én av de som endte blant de fire beste i Meråker lørdag.

Han antydet med dét langt på vei at Klæbo var sikker på tremilslaget i VM. Men Iversen var ikke ferdig der. Han forsøkte deretter å illustrere dilemmaet trener Nossum står overfor på denne måten.

– Vi skal plukke ut (vekk) en av de fire øverste på lørdag som ikke får gå. Det er han som vant (Iversen), han som har vunnet nesten alle skøyterenn (Røthe), han som har vunnet 50 verdenscuprenn (Sundby) og han som vant tremil med skibytte i OL (Krüger). Så, det er klart, det blir ikke enkelt, sier Iversen.

PALLEN PÅ TREMILA: Emil Iversen (midten) vant foran Sjur Røthe (venstre) og Martin Johnsrud Sundby (høyre). Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Sikker på Klæbo

NRK ba også Iversen, Røthe og Sundby svare på om det virkelig er slik at Klæbo er helt sikker på tremilslaget.

– Det ser ut som Johannes hadde en middels dag (på lørdag). Og jeg vet hva han kan på sitt beste. Og når han er i topp slag så er det ikke mange som slår han på en tremil med skibytte, sier Røthe.

TUNG DAG: For Johannes Høsflot Klæbo på lørdagens tremil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg tror at uansett hvordan du vrir og vender på det, så må du ha et lag med ulike kvaliteter i VM. Fordi man vet ikke hvordan løpet utspiller seg. Du må ha noen som kan gå knallhardt i 30 kilometer og så må du ha gode avsluttere.

– Det er ganske sikkert, sier Iversen om Klæbos kandidatur til VM-laget på 30 kilometer.

– Jeg kan legge forsiktig til, at Johannes er såpass oppegående at hvis han skjønner at han ikke har mulighet til å kjempe om medalje, og aller helst gullet når tremila kommer, så sier han at andre får sjansen, sier Røthe til slutt.

Vil sove på det

De som satt på pressekonferansen ble ikke mye klokere. Allroundtrener Nossum ville ikke formidle det han mener blir laget da han stilte opp for mediene etter at pall-løperne hadde fått sagt sitt.

Han forteller at tremila lørdag var et viktig uttaksrenn, men la også til at de mange skirennene utøverne har gått tidligere i sesongen spiller inn i vurderingen.

– Det er ikke lenge siden Klæbo gikk Tour de Ski med gode prestasjoner der. Han er aktuell for å gå flere distanserenn i VM. Hva gjelder lag, så liker jeg å sove på det, før jeg gir utøverne klar beskjed om hva de skal forberede seg på, sier Nossum til NRK.

Fortsatt aktuell

Han sier at beskjeden om hvem som skal gå, skal gis utøverne «relativt raskt», men ønsker ikke å tidfeste det. Han påpeker likevel at det er viktig å gi dem trygghet på hva de skal forberede seg på så tidlig som mulig.

HOLDT KORTENE TETT TIL BRYSTET: Eirik Myhr Nossum om tremilsuttaket til VM. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Handler dette til syvende og sist om hva Klæbo vil?

– Det handler om hva vi totalt sett vil. Vi skal ta med de fire vi har størst tro på at har størst sjanse på gull.

– Men vurderer du fortsatt Klæbo?

– Johannes er fortsatt hyperaktuell for flere distanser i VM - også tremil.

– Hvordan tolker du det han gjør lørdag, i en generalprøve til VM i et løp som ble karakterisert som middels i kvalitet?

– Jeg tolker det som som at han ikke hadde sin beste dag. Jeg vet han har fått trent godt siden Otepää (verdenscup i januar). Men både jeg og han skulle ønske han var der oppe og kjempet om seieren i dag. Men jeg sa det vel ganske greit før rennet, at det ikke er et amerikansk uttak. Men gjør du det bra, så legger du inn gode aksjer, sier Nossum.

Så vil den nærmeste tiden vise hvilke fire utøvere som får gå NM-tremila.