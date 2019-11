– Det var veldig spesielt, for jeg er veldig vant til å få skryt, sier Karsten Warholm, med referanse vi til en episode vi veldig snart skal komme tilbake til.

Han sitter side ved side med trener Leif Olav Alnes i en sofa i et lite rom i andre etasje på toppidrettssenteret i Oslo. Det er egentlig et rom der norske topputøvere møter idrettspsykologen.

Warholm har tilbrakt utallige timer på toppidrettssenteret, men aldri før vært på dette rommet. For ham er trener Alnes psykolog god nok.

– Og jeg er psykolog for ham, sier Warholm.

Begge bryter ut i latter. Humøret er godt, det skulle kanskje bare mangle. Duoen kan se tilbake på en eventyrlig sesong med VM-gull, Diamond League-seier, tre europeiske rekorder og den nest beste tiden i verden noen gang på 400 meter hekk (46,92).

RINGENES HERRE: Med OL som hovedmål er Karsten Warholm topp motivert for 2020. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Klar tale

Sist lørdag ble Warholm kåret til årets mannlige friidrettsutøver i Europa. Senere i november er han en av de heteste kandidatene til å vinne tilsvarende pris globalt.

Det er dette de sitter i sofaen for å snakke med NRK om. Hvorfor det har gått så bra. Og hvordan prestasjonene skal gjentas og aller helst forbedres i 2020. OL-sesongen.

– Jeg tror hele innendørssesongen ble veldig viktig for utendørssesongen 2019, sier Warholm.

Folk flest vil nok kort og effektivt oppsummere Warholms innendørssesong med EM-gullet på 400 meter flatt i Glasgow. Men det er det som skjedde i forkant av EM Warholm selv først og fremst har i tankene.

I forbindelse med trening i Rudhallen i Bærum fikk han rett og slett en uventet beskjed fra trener Alnes.

– Jeg hadde snakket mye om at jeg ville krype nedover mot 45 blank. Jeg husker at jeg egentlig sprang ganske bra. Og så sa Leif Olav at «det er ganske bra, men det der er ikke 45 blank». Og det er et lite smekk i ansiktet, erkjenner Warholm.

Men Alnes sa mer:

– Han sa også at jeg måtte mer opp på tå, jeg måtte springe fort, men ikke hardt. Jeg tror faktisk jeg også skjønte hva han mente, selv om det er en veldig abstrakt beskjed. Vi snakker det samme språket når det gjelder springing. Så jeg forsto det og tok meg sammen, så det ble bare bedre derfra, sier Warholm.

SVAR PÅ TILTALE: Da Karsten Warholm fikk beskjed fra Leif Olav Alnes om at han måtte skjerpe seg, svarte han med å tangere europarekorden på 400 meter innendørs. Du trenger javascript for å se video. SVAR PÅ TILTALE: Da Karsten Warholm fikk beskjed fra Leif Olav Alnes om at han måtte skjerpe seg, svarte han med å tangere europarekorden på 400 meter innendørs.

– Ærlighet med kjærlighet

– Du har hatt framgang hele tida, blir du nesten provosert når du får en kritisk tilbakemelding om at det ikke er bra nok?

– Ja, faktisk. Jeg kjente litt på en liten sånn ... «seriøst, her jobber jeg hardt dag ut og dag inn, og så klarer du å si noe sånt». Men til syvende og sist vet jeg at i utgangspunkt så er det kjærlighet i det. Vi bruker å si – eller Leif bruker å si – at ærlighet uten kjærlighet er brutalitet. Men dette var ærlighet med kjærlighet, så jeg skjønte at det var noe han sa for at jeg skulle bli enda bedre.

Warholm tok det til seg. Og ble umiddelbart bedre.

Vinnertiden i Glasgow ble 45,05. Det var tangering av europarekorden og personlig rekord med et drøyt halvsekund.

Standarden var satt for en utendørssesong der Warholm vant alle løp han stilte opp i.

– Han er helt eksepsjonell over slipsfestet. Det er klart han har genetiske forutsetninger, han valgte foreldre med omhu, men det som skjer oppi hjernen hans er ekstremt fascinerende, sier trener Alnes om 23-åringen.

– Vi kødder med at han er en gutt «with the results of a man».

Å blande norsk og engelsk er ett av trenerens varemerker. Et annet er å stille krav til eleven. Belønningen han ga Warholm etter den enorme suksessen i år var å inndra hele ferien.

Mens resten av de store friidrettsstjernene starter den nye treningssesongen omtrent nå, har Warholm holdt det gående helt siden han kom hjem fra VM i Doha for en måned siden.

– Han sa egentlig noe smart til meg etter Doha. Og det var at hvis du ikke er lei eller skadet, så er det ingen grunn til å ta fri. Og jeg kunne konstatere at jeg verken var lei eller skadet. Da var det bare å gnu på videre, konstaterer Warholm.

Avhengighetsskapende suksess

– Hvordan har det vært å motivere seg for ny sesong etter den vanvittige sesongen du har hatt nå?

– Jeg synes det er veldig gøy å prestere. Jeg synes det er en ufattelig god følelse å få det til, og den følelsen er litt avhengighetsskapende. Så jeg er klar for å gjøre jobben for at 2020 også skal bringe fram de gode mestringsfølelsene og ikke minst de gode prestasjonene. Så vi får se, men jeg er mer motivert enn noen gang.

AVHENGIGHETSSKAPENDE: Alkoholfri sjampis kan også være avhengighetsskapende når den er symbolet på suksess. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

At et OL er høydepunkt på terminlista, gjør heller ikke motivasjonen mindre. Spørsmålet er hvor mye bedre det er mulig å bli innen den tid.

– Vi har aldri en garanti for at det vil vises på resultatlista, men til sjuende og sist er vi ganske overbevist om at alt kan forbedres. Så lenge vi gjør de rette tingene og holder oss på rett kjøl, så kan ting bli bedre, sier Warholm.

– Det er jo sånn at når du har brukt opp de virkemidlene du har, så var det vel så god du ble. Jeg både håper og tror vi ikke er der ennå. Vi har sagt veldig mange ganger at vi er opptatt av utvikling, mer enn vi er redd for å bli slått. Hvis du utvikler deg mest når du allerede er dobbel verdensmester, så blir du ikke slått, påpeker Alnes.

Dobler i EM

2020 vil også by på muligheter å få svar på hvor god Karsten Warholm nå er på 400 meter flatt utendørs. Gjeldende norgesrekord på 44,87 satte han så langt tilbake som 10. juni 2017. Det var før han ble verdensmester for første gang på 400 meter hekk.

Etterpå har han forbedret rekorden på langhekken med over halvannet sekund.

– Problemet er at det er veldig vanskelig å finne omstendigheter der man kan teste det absolutte toppnivået på 400 meter utendørs, men jeg er veldig lysten på å prøve, og jeg tror det er veldig store sjanser for at det skjer etter Tokyo, sier Warholm.

Etter Tokyo kommer det nemlig et EM i Paris.

– Svein Arne Hansen (president i Det europeiske friidrettsforbundet) har lovd meg at jeg skal få lov å doble i EM igjen, forteller Warholm.

– Kan Hansen også love at du får 400 flatt før 400 hekk?

– Jeg tror ikke han kan love såpass. Så hvordan den rekkefølgen blir, tar vi som det kommer. Det hadde vært fint med 400 flatt først, men jeg kan ikke bli så cocky at jeg skal styre hele opplegget.

– Kunne du tatt medalje på 400 meter flatt i VM?

– Av respekt for tredjeplassen, tror jeg at jeg skal la være å svare, smiler Warholm.

Steven Gardiner vant VM-gullet i Doha suverent på 43,48. Anthony Zambrano tok sølv på 44,15, Fred Kerley bronse på 44,17.

Årsbeste i Europa på 400 meter er for øvrig 44,77, altså bare ett tidel bedre enn Warholms mer enn to år gamle norgesrekord.

– Det jeg er sikker på er at verken Karsten eller andre kan springe på null. Men vi må jo prøve å komme så nær det som vi klarer. Og det er i hvert fall helt åpenbart at han er bedre nå enn da han satte norgesrekorden. Hvor mye bedre, er det vi lurer på også. Det er litt av motivasjonen for å trene hver dag, påpeker Leif Olav Alnes.

Hvilke triks han har tenkt å lirke ut av ermet for å gjøre Karsten Warholm enda bedre, vil han helst ikke fortelle.

Men én utfordring til eleven deler han gjerne.

JA-MANN: Å si nei til omtrent alt annet enn å trene, er Karsten Warholms kanskje aller største utfordring akkurat nå¨. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Utfordringen: – Si nei

– Jeg tror en av de viktigste tingene er å klare å bruke ordet nei nok ganger. For det er sånn at når du har det som blir oppfattet som suksess, vil det bli en enorm pågang fra folk og prosjekter som vil bruke din tid. Men så lenge ingen har kommet opp med en måte å lage tid på, så er dette et kjempeproblem, sier Alnes.

Mens en ukomfortabel Warholm vrir seg ved siden av ham i sofaen, fortsetter treneren:

– Vi trener allerede ekstremt mye, han må restituere seg, og hvis det blir for mange utenomsportslige avbrudd, så vil utviklingen stoppe opp. Og det er vanskelig å forstå for dem som spør, for de har jo bare spurt om en liten ting, men det er summen som tar deg.

– Huff, jeg er ganske dårlig på å si nei. Det er litt kjipt, fordi jeg er ganske glad i å behage folk i veldig mange settinger, så det er vanskelig, erkjenner Warholm.

Men han vet også at den beste måten han kan behage folk på, er å levere gode resultater. Samtidig har han skapt seg en utfordring. Det er tøft å innfri når det bare er førsteplasser som behager.

– Jeg vil helst ikke spille det opp slik at selv sølv i OL blir en skuffelse, for det vil det ikke bli. Men det er klart jeg vil bli skuffet hvis jeg ser at jeg ikke gjør det som er tilstrekkelig for være den beste versjonen av meg sjøl i 2020. Men jeg er ganske overbevist om at jeg kommer til å investere alt jeg kan for at jeg skal bli det, og da tror jeg allerede vi kan si at jeg kommer til å være fornøyd med 2020-sesongen, sier Karsten Warholm.