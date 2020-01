Treneren vil ha lettere løyper for kvinner, Johaug freser: – Nå må han gi seg

Therese Johaug vant fellesstarten med skibytte i Oberstdorf, mens Ingvild Flugstad Østberg henviste Teresa Stadlober fra Østerrike og Ebba Andersson fra Sverige til tredje- og fjerdeplass i spurten i gruppa som kom i mål drøyt 15 sekunder bak Johaug.

I den nye løypa som er bygd til VM neste år, var det ventet at det kunne bli et sololøp for Therese Johaug. Den er nemlig mye tøffere enn løypene som har vært brukt i Oberstdorf de siste 10–15 årene.

I VM blir det enda tøffere løyper, når ytterligere ei ny sløyfe blir tatt i bruk.

Det får den norske kvinnelandslagstreneren, Ole Morten Iversen, til å advare

– Det blir en enda lengre bakke på skøytedelen. Det er en fordel for noen og en ulempe for andre, og jeg tor at de ekstremt lange bakkene ikke gagner kvinnelangrenn. Jeg tror det hadde blitt mer spennende hvis man hadde tatt unna litt av de tøffeste bakkene, sier Iversen til NRK.

– Så du mener man skal være mindre opptatt av at kvinner og menn skal gå akkurat samme trasé?

– Ja, kanskje litt mer åpen for å tilpasse litt til jenter og gutter. Hvis man ønsker å lage langrennssporten for jenter også mer spennende, kan det være et grep. På guttesiden er det litt annerledes, der må man ha bakker for i det hele tatt å få strekk i feltet. På jentesiden blir det lettere strekk likevel. Så jeg tror det hadde blitt enda mer spennende hvis det hadde vært mindre av ekstrembakkene som jeg hører det blir her neste år.

– Er ikke det litt politisk ukorrekt å mene at kvinner skal ha lettere løype enn menn?

– Det er mulig, det, men jeg er mer opptatt av sporten enn av politikken og sier det jeg mener, sier Iversen.

Therese Johaug himler med øynene når hun hører hva treneren akkurat har sagt til NRK.

– Nå må han gi seg. Herregud, hvorfor skal vi ha lettere løyper, spør hun retorisk.

Johaug påpeker at lørdagens løp langt fra ble noen enkel seier for hennes del. Riktig nok fikk hun ei luke i den tøffeste baken på førsterunden, men ledelsen var aldri helt betryggende og seiersmarginen til slutt altså ikke mer enn 15 sekunder.

– Du ser jo i dag, det blir spennende, og det er ikke sånn at jeg er et hav foran resten. Jeg måtte virkelig jobbe med meg selv for å ha den luka jeg fikk, påpeker hun.

Johaug mener uansett ikke det er noe poeng å lage løyper som skiller mindre. Snarere tvert imot.

– Det skiller de beste fra de nest beste, og det er det ei løype i et VM skal gjøre. Det skal ikke være massespurt. Jeg er helt uenig, faktisk.

– Blir du provosert av at han mener det?

– Ja, det blir jeg. Vi går og trener like mye som guttene, kanskje enkelte mer, så vi tåler å gå disse løypene. Så jeg er helt uenig, gjentar Johaug.

– Han er i for dårlig form ...

– Det er klart det er tøffe løyper, det skiller, og publikum vil ha så tette dueller som mulig, og det er artigst når det er litt kamp, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Likevel er hun i likhet med Johaug helt uenig i trenerens utspill.

– Løpet i dag viste at vi er mange som kan kjempe, og det ble ikke enorme avstander, som det kan bli, sier Østberg, og kommer med et lite stikk til Iversen:

– Han sa dette i går, og jeg lurer litt på om det er fordi han prøver å gå løypene selv. Og han er i for dårlig form, du får hilse og si det, smiler hun.

Ole Morten Iversen sier til NRK at han kommer til å gi sitt syn til de norske representantene i Det internasjonale Skiforbundet (FIS), men erkjenner at han ikke har tro på en endring.

– Jeg tror ikke det er så enkelt å gjøre noe med det. Det er ikke så enkelt for arrangører hvis de skal lage ulike løyper, så jeg har ikke noe tro på det. Men det er verdt å tenke på, hvis målet er å gjøre kvinnelangrenn mer spennende, sier Iversen – og understreker at nettopp målet om økt spenning er premisset for utspillet.

– Jeg vet jo ikke om jeg personlig ønsker det. For mange av våre løpere, er det en fordel med de lange bakkene. Sånn sett er det greit for oss. Men jeg tror det kunne blitt mer spennende, gjentar Ole Morten Iversen.