Treneren varsler daglig Northug-kontroll i 40 høydedager

I hvert fall hvis man skal tro sprinttrener Arild Monsen.

– Hvis Petter skal gjøre hard feiltrening denne gangen her, så må han snike seg ut og gjøre det når jeg sover. Han var den første og ivrigste til å ha en fornuftig og rolig plan da vi planla dette. Han skal gjøre sitt roligste høydeopphold, sier han til NRK.

– Skal ikke fravikes

SPRINTTRENER: Arild Monsen, her fra langrennsherrenes mediedag i Molde sist uke. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

De to foregående sesongene har Northug, da som privatløper, angivelig gått på to treningssmeller i høyden før sesongstart. Det førte til lange treningsavbrudd.

I 2017 kom han aldri i form til VM i Lahti. Sist sesong kom han seg verken til verdenscupåpning, Tour de Ski og så til slutt heller ikke OL på grunn av sesongforberedelsene.

Og først nå venter altså hans aller første høydeopphold siden i fjor. Northug reiser 12. oktober og hjem igjen den 30.

– Vi skal være veldig nøye. Han skal i hvert fall ikke gå utover de planene jeg og gutta har lagt og som alle kjører. Når det gjelder belastning og intensitet så kjører alle samme opplegget. Vi har en dag-til-dag-plan og kontroll som ikke skal fravikes, sier Monsen om oktoberoppholdet.

Følges opp i Davos

Slik NRK har omtalt tidligere denne uken har Monsen og Northug lagt en klar plan frem mot VM i Seefeld. I tillegg til samlingen i Val Senales innebærer planen et nytt høydeopphold i midten av desember i forbindelse med verdenscuphelgen i Davos. Dette kommer til å vare i rundt 10-12 dager.

– Her drar han med flere allroundløpere og jeg skal også ned, kommenterer Monsen.

Deretter gjenstår ett siste høydeopphold, denne gangen i Seiser Alm, før VM i Seefeld i februar. Det siste oppholdet før mesterskapet avhenger altså helt av Northugs resultater gjennom vinteren. Dersom han har kvalifisert seg til sprintlaget kan han reise til Seiser Alm.

– Skal ikke gjøre samme feil

For Petter Northug har høydetrening vært en viktig nøkkel for suksess og til NRK fortalte han i september at han takker høyderegimet for alle gullene han har tatt i mesterskap.

– For meg har det fungert eksepsjonelt bra. Det har vært en gavepakke å løse høyden og få den effekten, sa Northug.

Det eneste som virker sikkert er at han ikke skal gå på noen smell i løpet av denne vinteren.

– Vi skal ikke gjøre samme feilen han har gjort, en gang til, lover Arild Monsen.