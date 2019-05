Kjøll forsvarer pengebruken

Dagens Næringsliv rapporterte at håndballforbundet kjøpte PR-tjenester for å hjelpe Berit Kjøll i presidentkampen i Norges Idrettsforbund. Kjøll selv forsvarer bruken av forbundets penger og sier til NRKs Ole Torp at det ikke var i hennes tanker at pengebruken skulle være et tema hun skulle formidle før valget.

– Jeg var alene. De andre kandidatene brukte også sine apparater rundt seg. Det var ikke noe tema, men jeg kan gjerne beklage det og si at jeg burde tenkt annerledes fordi min filosofi er å være åpen og oppføre meg skikkelig, sa 63-åringen.