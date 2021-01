Treneren til Stina Nilsson: – Det er navnet ditt som er problemet

– Hun ville egentlig bare begynne med skiskyting og ta det litt rolig og komme inn i spillet på en måte. Hun kjenner at det er kjempemye fokus på henne og har vanskeligheter med å håndtere det tror jeg. Det er en tøff situasjon for henne, sier skytetreneren hennes Jean-Marc Chabloz til NRK.

Mens han følger de svenske skiskytterne i verdenscupen i Oberhof, fikk Stina Nilsson sin internasjonale skiskytterdebut på nest øverste nivå i IBU-cupen på en annen arena i Tyskland.

TUNG START: Stina Nilsson fikk det tøft i sitt første renn i IBU-cupen. Foto: Nisse Schmidt/TT / NTB

– Det er klart det er tøft

Og debuten ble alt annet enn en suksess. Med fem bom på ti skudd endte den tidligere langrennsløperen på 99. plass på sprinten. I sporet var den omskolerte langrennsløperen mer enn halvannet minutt bak vinneren Tatjana Akimov.

– Jeg er ikke så fornøyd med det jeg presterer her i dag, men det kjennes godt å ha unnagjort debuten, sa Nilsson til det svenske skiskytterforbundet etter løpet.

I motsetning til resten av lagkameratene var hun utilgjengelig for pressen etter rennet i tyske Arber. Trykket rundt Nilsson har vært så stort etter at hun offentliggjorde at hun byttet idrett fra langrenn til skiskyting, at svensken sliter med å takle all oppmerksomheten, ifølge Chabloz.

– Jeg sa til henne at «Det er navnet ditt som er problemet. Du heter Stina Nilsson og alle vil se hvordan det går med deg». Så det er klart det er tøft. Det hadde vært annerledes å være en vanlig jente på 27 år som begynte med skiskyting.

GULLVINNER: Stina Nilsson (i midten) kapret OL-gull på langrennssprinten i Pyeongchang i 2018 foran Maiken Caspersen Falla (t.v.) og Julija Stupak. Foto: Cornelius Poppe / NTB

Håper noe av presset er borte

Selv om den internasjonale debuten ble en skuffelse for Nilsson, har hun muligheten til å slå tilbake allerede lørdag. Da er det ny sprint i Arber, og forhåpentligvis med litt mindre nerver i bildet.

– Det skal bli deilig å komme seg ut i løypa igjen, og kanskje med litt lavere skuldre. Jeg har alt å vinne og det finnes kanskje ikke noe press på meg overhodet nå, sier hun til eget forbund.

Chabloz er overbevist om at det vil løsne for den populære 27-åringen, men påpeker at det er tidkrevende å bli en god skiskytter. Foreløpig er det lite som tyder på at Nilsson blir VM-klar til mesterskapet i Pokljuka i februar.

– Vi har aldri hatt noen tanker om VM for Stina egentlig. Ikke jeg, ikke Johannes (Lukas, svensk landslagssjef journ.anm.). Så er det jo prestasjonen som avgjør, men personlig synes jeg det er for tidlig, sier han før han legger til at det kan bli aktuelt med verdenscuprenn etter VM.