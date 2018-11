Treneren setter ned foten for Wengs planer: Får kontant «nei» til å gå alle renn før jul

Damelandslagstrener Ole Morten Iversen sier først diplomatisk at de tar en helg av gangen, når NRK spør om Heidi Weng får gå alle renn før jul, før han legger til:

– En del av hennes strategi er å være flink til å tenke at man skal gå fort etter jul. I den planen kan du ikke være med på alt. Spesielt ikke etter den sesongoppkjøringen hun har hatt. Hun vil gå alt, men det får hun ikke, sier han til NRK.

– Hun skal ha en frihelg før jul?

– Ja, det må hun. I hvert fall fri fra renn. Hun får ikke gå alt, som hun har en tendens til å gjerne ville, men det blir det ikke i år, nei, sier Iversen.

Har vært usikker

Fasiten for 27-åringen etter langrennsåpningen på Beitostølen er en syvendeplass på 15 kilometer klassisk. Det var et hav av tid opp til vinner Therese Johaug. Faktisk over to minutter. På sprinten lørdag ble det exit i semifinalen. Weng hadde det tungt.

– Merker du noe usikkerhet hos Weng?

– Hun har nok vært mer utrygg i høst, spesielt med tanke på å kjenne at kroppen ikke er der man er vant til å ha den. Den utålmodigheten til utøverne etter å komme i form allerede «i morgen», det vil hun ikke. Men hun er ikke trygg som oss trenere på at dette er sånn det skal være, sier Iversen.

VIL GÅ ALT: Det å være hjemme i sofaen er fjernt for Heidi Weng. Hun vil helst gå så mange konkurranser som mulig. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Weng skal, ifølge treneren, ikke ha trent noe som skulle tilsi at konkurranseformen er god i midten av november. Akkurat dét er Weng enig i.

Under pressemøtet onsdag sist uke, innrømmet hun at forventningene hun har til seg selv og prestasjonene knyttet opp mot konkurransene i nær fremtid er svært lave. Blant annet illustrerer hun det med at ved sesongslutt i april 2019 har hun trolig 150 færre treningstimer enn sist sesong.

På spørsmål om hun har tenkt å bremse antall konkurranser mener Weng at hun er en sånn type løper som trenger å gå så mange som mulig.

Det er det hun liker. Hun sier at «de som langrennsløpere trener like mye for skirenn generelt og ikke bare mesterskap.»

Eksperten enig med treneren

NRK-ekspert Torgeir Bjørn mener det blir helt riktig at Weng står over noen konkurransehelger slik oppkjøringen til årets sesong har vært.

FORNUFTIG: NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn mener det er fornuftig at Heidi Weng ikke går alle konkurranser. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ikke bare for å hvile, men også trent nok. Det er fornuftig å stå over noen helger. Det kan i disse situasjonene være gunstig at en rutinert mann som Iversen sier at «dette går du og dette står du over», sier han – og legger til:

– Heidi vil gå alt. Men hun har vært nedkjørt etter å ha vunnet verdenscupen sist sesong. Hun har ikke vært seg selv lik etter det. Det er all grunn til å være fornuftig. For hun må trene bra nok også. Det er ikke plass til å gå alle konkurranser. Her synes jeg treneren skal sette foten ned, sier Bjørn.