Treneren om Northug: – Så motivert at det nesten bruser over

– Det er fascinerende å se at en merittert løper som har vært med så lenge, fremdeles er så motivert, sier Kveen til NRK.

– Når han er i flytsonen og føler seg pigg og sterk, så er det så mye motivasjon at det nesten bruser over, forteller Northug-treneren.

Petter Northug er i disse dager midt i et 32 dagers langt høydeopphold i Italia. Der gjør Kveen alt for å unngå at Northug skal gå på samme smell som i fjor.

Da ødela overtrening etter høydeoppholdet nesten hele sesongen for langrennsstjernen.

– I fjor var jeg i bra form da jeg kom hit, men da jeg kom tilbake til Norge skjønte jeg at jeg hadde kjørt meg for hardt. Jeg bremser litt denne gangen, sier Petter Northug i et intervju med Aftonbladet.

– Det er jo en større risiko enn å ligge i lavlandet å trene. Men hvis man er bevisst og tar ting etter rett rekkefølge i forhold til hvile og god trening så skal det gå bra, kommenterer Kveen.

Petter Northugs trener Stig Rune Kveen. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Leken og sterk

Så langt har alt gått etter planen i høyden. Trønderen har unngått både sykdom og skader. Og ifølge treneren er det en svært fokusert Northug som gjennomfører treningsøkter i italienske Val Senales.

– Det merker man på innsatsnivået på trening. Det er kvalitet på alt han gjør, sier Kveen.

– Hvordan vil du beskrive formen hans nå?

– Det får vi svar på når skisesongen starter, men alt har gått etter planen i høyden og han hadde også en veldig god treningsperiode før han dro ned hit, påpeker treneren.

– Jeg håper at han greier å holde seg sykdomsfri og skadefri. Da tror jeg vi vil få se en leken og sterk Petter som kan sette preg på skirenn igjen, legger han til.

Gleder seg

Northug legger ikke skjul på at det er OL som er hovedmålet denne sesongen.

– Denne sesongen handler det om hvem som er best i OL. Jeg kjenner meg mer sterk og klar. Jeg ser fram til å møte mine rivaler, sier Northug.

I midten av november er det sesongåpning på Beitostølen.

Der skal Northug slutte seg til resten av det norske landslaget. Helgen etter åpnes verdenscupen i Kuusamo.

– Vi reiser hjem fra høyden en uke tidligere enn normalt med tanke på å gå fort på Beitostølen og ikke minst Kuusamo, som kommer helga etterpå. Men vi tror ikke at det skal ha noen innvirkning på det som skal skje etter jul, sier Kveen.