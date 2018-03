Fredag går Falla vinterens siste verdenscupsprint. Ettersom rivalen Stina Nilsson ikke stiller til start, har Falla allerede vunnet sprintverdenscupen. Og det for tredje år på rad.

Krystallkula er nok et bevis på Fallas stabilt høye nivå. Se bare på disse tallene:

På de 80 sprintene hun har gått i verdenscupen, har hun 43 pallplasser, hvorav 16 seirer.

De 26 siste gangene hun har gått videre fra prologen, har hun vært på seierspallen.

På 14 starter i mesterskap (VM/OL) har hun ti medaljer, hvorav fem gull. Hun har medalje i åtte mesterskapsløp på rad.

– Hun er en fantastisk god skiløper. Og jeg føler at er det én person som får for lite oppmerksomhet, og som blir for lite verdsatt, så er det Maiken, sier landslagstrener Roar Hjelmeset.

IMPONERT: Landslagstrener Roar Hjelmeset. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

– Få som brydde seg

– Alle går og snakker om at Johannes Høsflot Klæbo har ti verdenscupseirer denne sesongen. Jeg tror Maiken hadde åtte verdenscupseirer på et år, og det var veldig få som brydde seg den gangen, fortsetter han.

Hjelmeset snakker om 2015/16-sesongen, da Falla ganske riktig vant åtte verdenscuprenn.

Hjelmeset har også rett når han påpeker at Falla får relativt lite oppmerksomhet sammen med andre norske langrennsstjerner – som Marit Bjørgen, Therese Johaug, Petter Northug og Johannes Høsflot Klæbo.

KULE SPRINTERE: Johannes Høsflot Klæbo og Maiken Caspersen Falla med sprintverdenscuptrofeene i Quebec for et år siden. I Falun får begge nye krystallkuler. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

«Bare» en sprinter

Falla selv lever godt i skyggen av enda større stjerner. Men hun innrømmer at det av og til har vært slitsomt at sprint kanskje ikke har vært verdsatt på samme måte som lengre distanser.

– Det sjeldnere og sjeldnere at jeg får spørsmål om når jeg skal bli mer enn «bare» en sprinter. Det er jeg takknemlig for. Jeg tror ikke det er mange distanseløpere som for spørsmålet om de skal «bare» være en distanseløper. Det er litt med psykologien der som jeg ikke har vært helt fornøyd med. Jeg synes ikke det er «bare, bare» å være en sprinter, sier Falla til NRK.

MÅ DELE PÅ OPPMERKSOMHETEN: Maiken Caspersen Falla og Heidi Weng er to norske langrennsstjerner som må finne seg i å være litt mindre stjerner enn enkelte av sine lagkamerater. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Selv sliter hun litt med å peke på hvorfor hun har vært så ekstremt stabil.

– Det er kanskje ikke noe godt svar på det. Jeg har veldig trua på det jeg driver med og trener kontinuerlig, hviler bra og spiser bra. Det tror jeg er veldig viktig for meg, at jeg har en bra balanse i kroppen mellom hvile, ernæring, trening. Ellers må jeg gjøre noe riktig på treningssida, sier hun.

Kjedelig uten Nilsson

– Og så må du gjøre noe riktig når du går i heat, ettersom du aldri blir slått ut i kvart- og semifinale?

– Jeg tror jeg er ganske flink til å gå i heat, jeg har veldig få uhell og klarer å beholde en ro. Jeg liker å ligge foran og styre.

Maiken Caspersen Falla er også tydelig på at duellen med Stina Nilsson har gjort henne bedre. Derfor skulle hun veldig gjerne hatt Nilsson til start i fredagens sprint i Falun.

– Jeg føler hun var veldig, veldig god i fjor. Da tok jeg henne i VM. Nå har det utlignet seg litt mer, vi er enda jevnere, at det faktisk er blitt veldig jevnt. Jeg synes det er utrolig artig at vi har den duellen, og det hadde vært litt kjedelig om hun ikke var der, fastslår Falla.