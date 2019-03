Det sier Iversen til pressekorpset etter 30 kilometeren lørdag. Jenta fra Dalsbygda knuste alle – igjen – og tok sin tredje individuelle gullmedalje. Med stafettsølvet torsdag, ble det hennes beste mesterskap noensinne.

– Tåler alt

Da manglet det ikke på superlativene. Johaug har fortalt hvor mye det har kostet å komme tilbake til ski-sirkuset etter 18 måneder på sidelinjen.

GULL: Therese Johaug vant 30 kilometeren og sikret seg sitt tredje gull i Seefeld. Foto: Matthias Schrader / AP

Iversen forteller at det har vært en påkjenning å være på det første rulleskirennet i sommer, det første møtet med mediene etter at hun kom tilbake, og hvordan det aller første rennet på Beitostølen og Norge, samt verdenscupåpningen i finske Ruka.

Og så kom de enorme gullforventningene inn til Seefeld-VM.

– Å takle det på denne måten her... Hun tåler alt. Jeg er fryktelig imponert, sier Iversen, som deretter ble spurt om Johaug er på samme nivå som Northug når det kommer til begrepet «vinnerskalle».

Bedre enn Northug

Northug har 13 VM-gull og to OL-gull. Men våren 2014 ble han tatt for promillekjøring. Hans største nedtur var et faktum. Det fulgte med et enormt medietrykk på Northug inn i den sesongen. Han slo tilbake etter et magert Sotsji-OL med å ta fire gull i det mesterskapet.

«Godt og vel. Jeg synes det», sier Ole Morten Iversen, når han blir spurt om Johaug er på samme nivå som Northugs vinnerskalle.

– Bedre enn Northug?

– Ja, jeg tror ikke det er noen i hele verden som kan matche henne på den roen og tryggheten, og måten hun har jobbet frem mot dette mesterskapet på. Det er jeg helt sikker på, sier Iversen til NRK.

– Selv ikke Petter Northug?

– Selv ikke Petter Northug, sier Iversen.

Saken fortsetter under bildet.

SKISTJERNER: Petter Northug og Therese Johaug, her i Val di Fiemme i 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Store ord!

NRK videreformidler beskjeden fra Ole Morten Iversen til Therese Johaug.

– Oi, jøss, det var store ord! sier skistjernen overrasket, når hun får høre at hun ifølge Iversen er en større vinnerskalle enn Northug.

– Jeg setter jo veldig pris på det han sier. Jeg føler jo selv at jeg har vært veldig bestemt, har visst hele tiden hva som har vært best for at jeg skal reise til Seefeld og være i best mulig form, sier Johaug.

Livredd hver morgen

Hun forteller deretter at hun har vært knallhard i prioriteringene, har takket nei til å gå sprintrenn i løpet av sesongen, droppet Tour de Ski. Hun ville rett og slett bare stille forberedt i VM.

– Jeg har passet på at det ikke har vært for mye utenomsportslige ting. Jeg har tenkt VM hver dag i hodet mitt. Da jeg var på høydeopphold i Seiser Alm, så var jeg livredd hver morgen for at jeg hadde blitt forkjølet eller skulle ha sår hals. Helt seriøst, sier Johaug – og smiler.

– Jeg har hatt sprit på hendene mine tusen ganger om dagen for at jeg ikke skulle bli syk her. Jeg visste at sykdom kunne spolere mesterskapet, sier Johaug.

Det gjorde det ikke og Johaug kan reise hjem som den ubestridte VM-dronningen i sitt comeback.