Treneren må holde igjen Nilsson: – Det er helt galskap. Jeg har aldri opplevd det før

– Jeg er helt manisk. Har jeg hatt en bra skyteøkt vil jeg bare skyte mer, har det gått dårlig vil jeg tilbake for å ta revansje, sier Stina Nilsson til NRK på telefon fra Östersund.

Det er bare tre uker siden den olympiske mesteren i langrenn meldte overgang til skiskyting, men hun har ikke hvilt ett sekund.

Der er særlig én ting hun er ivrig på: Skytingen.

NRK har tidligere fortalt at hun i slutten av mars lå på 800 skudd i uka, hvilket da var fire ganger normalen på den tiden av året.

Nå har det tatt helt av.

– Nå skyter hun 1100 til 1200 skudd i uka – det er ekstremt mange skudd. Hun skyter mer enn alle i hele verden akkurat nå. Den ene dagen her skjøt hun 460 skudd. Det er jo galskap. Det er noe jeg aldri har opplevd før, sier trener Jean-Marc Chabloz.

Går rett inn på landslaget

Han er ny svensk skytetrener, men jobber også som Stina Nilssons personlige trener frem til landslaget samles 1. mai.

Stina Nilsson overrasket både gamle og nye lagkamerater da hun plutselig sluttet som langrennsløper for å satse på skiskyting mot OL i 2022. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

Da landslaget møtte pressen i Östersund tirsdag ble det klart at Nilsson går rett inn på elitelandslaget, men med et individuelt opplegg. Målet er langsiktig og heter OL i 2022.

– Jeg er veldig fornøyd med opplegget. Det er kjempebra at jeg skal være med å sparre samtidig som jeg har et individuelt opplegg så jeg ikke sinker noen, sier Nilsson.

Planen er at Chabloz skal følge opp 26 år gamle Nilsson på skytebanen gjennom hele sesongen.

Ville satset på laserskyting

Stina Nilsson på sin nye hjemmebane; skiskytterstadion i Östersund. Foto: Fredrik Sandberg/tt / NTB scanpix

Men akkurat nå er en av hans viktigste jobber å bremse hennes treningsiver.

– Hun er så «galen glad» i skytingen, men man må ikke skyte for mange skudd slik at det tar bort gleden, sier Chabloz.

– Av og til blir jeg «bortklokkat», sier Nilsson og mener med det at hun blir stoppet.

Men NRKs skiskytterekspert, Ola Lunde, ville ha stoppet Nilsson lenge før hun nådde 1200 skudd. Han mener det har liten effekt å skyte så mange skudd for en uerfaren skytter.

– Det blir altfor dårlig nivå på gjennomføringen. Det blir det samme som å trene store mengder med rolig fysisk trening, da blir du aldri god til å gå fort på ski, sier Lunde.

– I stedet for å skyte 1200 skudd, ville jeg brukt tid på lasertrening og sørget for at hvert enkelt skudd ble gjennomført optimalt.

Stina Nilsson har mål om å debutere som skiskytter under det svenske mesterskapet på rulleski i august.