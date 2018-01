Ustjugov har fått beskjed om at han ikke får gå OL om to uker. IOC har varslet at den endelige listen over hvilke russere som inviteres til å delta i OL vil komme lørdag.

Først da får russeren og trenerapparatet en bekreftelse på hvem som kan konkurrere i Pyeongchang.

– Vi har ingen informasjon fra IOC, og for meg er det en stor skandale hva de gjør med utøverne, sier Markus Cramer, som er treneren til Ustjugov.

– Det er en veldig vanskelig situasjon. Vi kan ikke planlegge for utøverne hvilke renn de skal gå, når vi kan fly dit, og hvem som kan fly. Det er helt galskap for oss. Jeg håper at vi kan få den siste listen 28. januar, så vi er sikre på hvem som kan gå og hva de kan konkurrere i, forteller han.

– En pris å betale

LEDER: Franske Valerie Fourneyron leder IOCs dopingpanel. Foto: BENOIT TESSIER / Reuters

Rune Andersen, som er spesialrådgiver i Antidoping Norge, mener IOC har et poeng når de sier at ingen har rett til å delta i OL.

Han skjønner hvorfor IOC handler som de gjør.

– Det er åpenbart at dette er prisen de betaler for å ha et gjennomkorrupt dopingsystem innenfor deres idrettsorganisasjoner. Det er bakteppet her, og det bør man ikke glemme når man ser på omfanget og hvilken konsekvens det bør ha.

IOCs panel understreker at de har gjort en grundig vurdering.

– Vi har sett etter mistenkelige verdier i utøvernes biologiske pass, vurdert beviser i McLaren- og Schmid-rapportene og avgjørelser fra Denis Oswalds disiplinærkommisjon, samt informasjon fra WADA, olympiske vinteridrettsforbund og dopingjegerne som tester utøvere før OL, heter i en pressemelding fra panelets leder, Valérie Fourneyron.

– Jeg vil understreke at vi har sett på mange opplysninger fra ulike kilder. Vi vurderte alle sakene individuelt og anonymt, og våre avgjørelser ble fattet enstemmig.

ROTETE: Emil Iversen synes det er en rotete situasjon rundt Ustjugov, og skulle gjerne hatt konkurrenten på start. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Kunne vippet Norge ned

Cramer påpeker at de klamrer seg til håpet før den endelige listen offentliggjøres, men Ustjugov har trøblet siden beskjeden ble mottatt.

– Han var plutselig ikke motivert, og lurte på hvorfor han ikke kunne gå. Det er vanskelig når man prøver hver dag å gjøre gode treninger og fokusere på dette store arrangementet, samt ta medaljer i OL, uten å få gå, forklarer Cramer.

Emil Iversen er en av dem som hadde konkurrert mot Ustjugov, men til tross for at det blir mindre konkurranse om medaljene, synes han det er dumt at han ikke er med.

– Det er selvfølgelig veldig synd. Teoretisk sett er han en som kunne vippet Norge en plass ned på nesten samtlige distanser, så det er klart at for konkurranseaspektet er det jo dritkjipt, men for den norske medaljestatistikken er det jo fint, sier Iversen.