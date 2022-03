Trener leverer drastisk forslag: Vil redusere landslagstrenernes makt i uttak

For etter en sesong preget av høylytte diskusjoner og kontroverser rundt en rekke uttak, mener Ola Kvisle det er på tide at Langrenns-Norge tar grep.

ENGASJERT: Trener for Team Norconsult, Ola Kvisle, her under NM i Harstad. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Han er trener for privatlaget Team Norconsult og har gjennom vinteren forfattet et forslag som allerede er lest gjennom på klubb- og kretsnivå i Asker og Akershus.

Kvisle ønsker at forslaget skal bli debattert under det kommende vårmøtet i langrenn. Der er samtlige ski-politikere til stede. Det er også langrennsledelsen.

– I forslaget ønsker jeg endringer i hvordan man gjør uttak. Jeg ønsker en komité som skal sørge for at ett sett med kriterier gjelder for hvem som blir tatt ut, sier Kvisle.

– Det må bli enda tydeligere enn de er i dag og si noe om hvilke resultater som vektlegges, og i hvor stor grad. Dersom for eksempel alder, rutine og gamle resultater skal spille inn, bør også det fremkomme av uttakskriteriene.

Vil utelukke «grove uttaksfeil»

En uttakskomité vil i praksis bety at trenerne og langrennssjef Espen Bjervig får mindre makt og trolig kan bruke mindre skjønn.

Kvisle ønsker at landslagsledelsen skal ta ut laget, men at det skal sitte en utvalgt komité som påser at uttakskriteriene man har blitt enige om har blitt fulgt.

Dersom det har blitt utøvd skjønn, har det skjedd innenfor kriterier man har blitt enige om. På den måten kan man luke vekk de groveste uttaksfeilene, mener han.

Han ønsker at ett av de mange private teamene skal ha en representant, de ulike regionlagene skal ha noen komitémedlemmer, samt noen fra langrenns styre.

FÅR STØTTE: Landslagsløper Harald Østberg Amundsen (høyre), sammen med blant annet Ola Kvisle (venstre) under en trening før NM i Harstad. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Gadd ikke kommentere

For det har vært noen store diskusjoner rundt uttak denne sesongen. Det startet faktisk allerede for nesten ett år siden. Da Ragnhild Haga ble vraket fra elitelag.

I konkurransesesongen har den største debatten handlet om Emil Iversen skulle til OL eller ikke, og da han først fikk billett til lekene i Beijing, startet diskusjonene om hvilke renn han skulle gå.

INVOLVERT I OMDISKUTERTE UTTAK: Emil Iversen, her under verdenscupen i Lahti. Foto: Roni Rekomaa / LEHTIKUVA / NTB

Men listen er enda lengre.

Kvisle fikk for sin egen del for alvor kjenne på det han omtaler som urettferdighet i desember. Spesielt da sprintlandslagstrener Arild Monsen «ikke gadd å kommentere» hvorfor kometen og Team Norconsult-utøver Thomas Helland Larsen ikke var førstereserve under årets Tour de Ski.

Støtter forslaget: – Viktig for bredden i langrenn

Kvisles forslag blir tatt godt imot i det norske landslaget.

POSITIV: Martin Løwstrøm Nyenget, her under årets NM i Harstad. Foto: Terje Pedersen / NTB

De ferske NM-gullvinnerne på henholdsvis 15 kilometer og stafett, Martin Løwstrøm Nyenget og Hans Christer Holund, ønsker en diskusjon og debatt om en uttakskomité velkommen.

– Åpenheten rundt uttak ut til de som følger med i miljøet er sunt. Vi som er midt i det vet ofte mer, men det er fint for alle som følger med og er engasjerte å få vite det vi vet, sier Nyenget.

Harald Østberg Amundsen går enda lengre. 23-åringen mener det har vært uttaksblemmer denne vinteren.

Han er klar på at trenerne skal ta ut laget, men ser det som uproblematisk at de kan drøfte dette med andre utenforstående og uavhengige, som i en komité.

KLAR TALE: Fra Harald Østberg Amundsen, her avbildet etter femmila i Kollen i mars. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det kan bidra til at noen uttak blir mer basert på kun resultater og fersk form. Et nyere regelverk, med klare kriterier for hvilke renn som teller er kjekt for dem som kjemper hardt utenfor landslaget.

– De beste kommer til å gå uansett. Men i enkelte tilfeller må man vite hvem som er de neste på listen. Å kunne forholde seg litt mer til rene resultater, fersk form er viktig for bredden i langrenn.

– Så du støtter dette forslaget?

– Ja. Da unngår du blemmer i uttak. Det er så tøft å komme seg til verdenscup og landslag. Da er det fair at man har et tydelig regelverk for hvor man skal gå fort. Og så må man ha en god kommunikasjon med resten av Langrenns-Norge, ikke bare i landslaget. Det er trenerne som har siste ordet, men det er aldri farlig å diskutere, sier Østberg Amundsen.

– Der burde fordelene slutte

For Kvisle er dette også en verdidebatt. Han stiller seg spørsmålet om hvor store fordeler landslagsløperne skal ha og viser til at de har de beste trenerne, de beste utøverne og samlingene. De har også verdens beste ski, mener han.

– Der burde fordelene slutte. Når utøverne stiller på Beitostølen i november bør det være blanke ark. Dette mener jeg også toucher innpå forbundets egne nedfelte verdier, deriblant fair play, sier Kvisle, og avslutter slik:

– Dersom man skal kjempe mot landslaget på så ulike forutsetninger tror jeg Norge vil gå glipp av mange talenter, og generasjonsskifter blir uunngåelig.

– Skjønn vil du aldri komme utenom

LANDSLAGSTRENER: Eirik Myhr Nossum, her under NM i Harstad søndag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Allroundtrener Eirik Myhr Nossum har fått forelagt Kvisles forslag. Han sier innledningsvis at det er bra folk er engasjert i det som skjer i ski-idretten.

– Men uten sammenligning for øvrig, så tror jeg ikke andre personer tar ut en startellever som Ståle Solbakken skal stå til rette for. Det som ofte blir debattert handler om den siste plassen i et uttak. Der er det bruk av skjønn inne i bildet.

– Skjønn vil du aldri komme utenom, selv om du har en, to eller ti i en komité. Og skjønn er alltid mulig å diskutere og debattere, sier Nossum.

Allroundtreneren mener det å forholde seg til en komité er lite praktisk gjennomførbart. Han viser til at de av og til gjør uttak der trenerne har en time på å bestemme seg når de konkurrerer helg etter helg på vinteren.

– Det er praktiske utfordringer med å ha en komité. Men i utgangspunktet er det ikke så dumt at andre er med og vurderer. Nå skal det tas på vårmøtet så får våre politikere diskutere det.

– Hva sier det om den jobben dere har gjort med uttak i år at noen ønsker å foreslå noe så drastisk?

– Det sier vel mest om at det er et engasjement i langrenn. Det er helt fantastisk og det lever vi veldig godt med, sier Nossum.