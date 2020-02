Trekker voldtektstiltale mot Sarr

Tiltalen mot den tidligere Molde-spilleren Babacar Sarr er trukket etter en polititabbe. Det skriver VG onsdag kveld.



Tidligere i februar ble Sarr tiltalt for en voldtekt i Oslo. Politiet har ikke underettet senegaleseren om at etterforskningen mot ham er gjenopptatt, etter å tidligere ha vært henlagt.



Fristen for å gi beskjed om omgjøring er tre måneder og dette har politiet altså ikke gjort. Derfor besluttet statsadvokat Ingrid Vormeland Salte at tiltalen trekkes onsdag.



Sarr ble frikjent for en sovevoldtekt i Molde i 2018, men påtalemyndigheten anket frifinnelsen. Ankesaken har blitt utsatt tre ganger fordi Sarr ikke har møtt i retten og 28-åringen er nå internajsonalt etterlyst.