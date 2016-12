Trekkene som fikk Carlsen til å rase: – Skjønner at han blir forbannet

– Jeg skjønner han blir forbannet, sier NRK-ekspert Torstein Bae.

TAPTE: Radoslaw Wojtaszek. Foto: Maria Emelianova

Det hadde gått relativt rolig for seg i lynsjakk-VM frem til den aller siste timen fredag ettermiddag. Da skjedde det noe spesielt i Doha:

Magnus Carlsen og Sergej Karjakin knivet på dette tidspunktet om VM-tittelen. Carlsen var akkurat ferdig med sitt parti da han tuslet bort til bordet der Karjakin spilte en svært viktig duell mot Radoslaw Wojtaszek.

Mektig irritert

Sistnevnte hadde et stort overtak – noe som var godt nytt for Carlsen – men plutselig mistet polakken det helt og gjorde flere grove tabber. På få sekunder var det hele snudd: Partiet endte med sjokkseier til Karjakin, noe som gjorde Carlsen mektig irritert.

Et parti senere skulle det nemlig vise seg at Karjakin-seieren skulle bli avgjørende i sammendraget.

– Carlsen lå godt an hele spurten og følte nok at han burde ha tatt dette. Han er nok mest sur på seg selv, men han ser nok også hvor lite som skulle til før Karjakin hadde fått litt færre poeng – og det ville blitt gull i stedet, sier Bae.

I et intervju med NRK en drøy halvtime fikk Wojtaszek det glatte lag av Carlsen.

– Det er noe av det dummeste jeg har sett. Det var helt sykt. Helt sykt, sa Carlsen om tabbepartiet.

SE VIDEO: Her kan du se avslutningen på partiet som gjorde Carlsen så irritert. Du trenger javascript for å se video. SE VIDEO: Her kan du se avslutningen på partiet som gjorde Carlsen så irritert.

Trekket som fikk det til å koke

Jon Ludvig Hammer, Norges sjakktoer og VG-ekspert, mener at Carlsen hadde god grunn til å riste på hodet, men er klar på at tabber kan skje i lynsjakk.

– Det er store tabber av «Wojta», men det er sånt som skjer når man har under 10 sekunder igjen og er kjempestressa. Jeg skjønner at Magnus er irritert når han står midt i det – men når han får summet seg innser han nok at det er noen ting som går i ens favør, og noen ting som ikke gjør det, sier Hammer.

Men hva var det egentlig den polske stjernen gjorde galt på brettet?

Det var flere ting som ikke gikk helt veien for Wojtaszek, som spilte med hvite brikker. Han gjorde en stor tabbe tidlig i partiet, men Karjakin klarte ikke å utnytte overtaket.

AVGJØRENDE: Dette dronningtrekket snudde partiet. Foto: Sjermdump / NRK

Dermed hadde Wojtaszek et kraftig overtak også mot slutten av partiet. Men det hele skulle snu da han flyttet dronningen sin til F2 i det 60. trekket. På dette tidspunktet mener pila at stillingen er remis, men Karjakin holdt hodet kaldt, mens Wojtaszek gjorde flere dronningtrekk som til slutt endte opp med å gjøre ting enda verre.

– Det hele kunne faktisk ha snudd i dette partiet. Magnus kunne blitt mester, men jeg tror han kommer til å være greit fornøyd med resultatet når han ser tilbake på turneringen om en liten stund, sier Bae.