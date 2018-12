Trefilovs forandring: – Er som en godslig bamse

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Det var Frode Kyvåg i TV3s studio som kommenterte det først, da Russland herjet i gruppespillet i EM. At lagets trenerlegende Jevgenij Trefilov plutselig så ut som en «kosebamse» nede på sidelinjen.

Mannen som er mest kjent for sine verbale utbrudd, for å ha kalt sine spillere for «geiter» og «møkkafolk» og det som verre er, han som skriker ut så taket i hallen løfter seg, som ser rasende ut hvis noen skulle finne på å bomme på et skudd.

– For spillerne som har vært med lenge gikk det nok ut det ene øret og inn det andre, men han var jo deres største fiende noen ganger da de var som best, mener TV 2s ekspert Bent Svele.

Mer harmoni i laget

Men i Frankrike har man plutselig sett en annen utgave av den «russiske bjørnen». På sidelinjen har Trefilov smilt og ledd. På pressekonferansene har det vært mer humor, og han har skrytt av spillerne sine.

– Jeg vil først og fremst gratulerer jentene mine. De jobber veldig hardt, sa han og smilte bredt da Russland tok seg til EM-finalen.

SER ENDRING: TV2s håndballekspert Bent Svele. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Det skal nevnes at han viste antydning til «sitt gamle jeg» da Romania ledet et stykke ut i den første omgangen, men da Russland fikk fart på angrepsspillet, kom smilet frem igjen. Da finalen var sikret, ble treneren – som tilbake i tid ikke lot spillerne snakket direkte til ham – omfavnet av støtteapparatet og dratt med i jubelscenene.

– Det virker mye mer harmonisk. Spillerne ler og smiler, og selv om vi ikke forstår og vet helt hva han sier, virker han ikke like rablende gal som han var. Han er roligere, og du ser at spillerne tør å slippe seg mer løs og er ikke like redde, forklarer Svele.

Kona synes han er gal

Også russisk presse har skrevet om forandringen hos Trefilov. Til sport-express.ru fleiper han seg stort sett igjennom et langt intervju, og bekrefter at, jo, han er nok litt roligere av seg – og at han har fått beskjed om å være mykere. Og at det hender han angrer på ting han har sagt.

– Jeg forstår faktisk også linjene i kommunikasjon. Noen ganger lar jeg det passere, noen ganger fungerer bremsene. Det er ikke noe å bekymre seg for, sier Trefilov, som forteller at kona hans synes han fortsatt er gal.

I intervjuet får han også spørsmål om hva han synes om å bli sammenlignet med USAs president, Donald Trump.

– Det er smigrende for meg. Han har en ung og vakker kone, sier Trefilov leende.

ENGASJERT: Jevgenij Trefilov har vist en noe mildere personlighet på sidelinjen under EM. Foto: Michel Euler / AP

EM-finalen mellom Russland og Frankrike hører du på NRK Sport klokken 17.30.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «VM finale håndball».

– Stille og beskjeden

Marit Breivik kjenner Trefilov godt. Ved ankomst Paris var det henne han gikk rett bort til og hilste på da det norske laget hadde pressetreff.

– Det er en annen kultur, så man får respektere forholdet han har til spillerne. Det er noe de må håndtere selv og vi skal vokte oss for å være dømmende på det, mener hun.

For Trefilov har alltid vært mer enn bare sint trener.

– Han er ganske stille og beskjeden, som en godslig bamse. Han er veldig hyggelig, og jeg har ikke noe vondt å si om ham der, men jeg synes han har kunnet bli unødvendig stressa i kampsituasjon. Nå har jeg ikke sett så mye av Russland her, men hvis han er roligere er det veldig artig, forteller den tidligere landslagstreneren.

– Og hvis han får frem det på banen også så kan de bli enda farligere tror jeg, legger Breivik til.

Viser storspill igjen

For det har vært noen tunge år på banen for det russiske kvinnelandslaget etter OL-gullet i Rio. I fjor ble de blant annet rundspilt av Norge i åttendedelsfinalen i VM – en kamp hvor Trefilov gjorde noe så uvanlig som å være stille i en time out – før han spurte hvem som faktisk ville spille. Året før, i EM 2016, ble de bare nummer sju.

– Hvis jeg ikke har det litt gøy, ender jeg opp på mentalsykehus. Jeg er bare en gal mann på banen, sa han til NRK – oversatt av spilleren Anna Sen. Han smilte da også faktisk.

– Han blir jo eldre, det er bud én. Jeg tror det ramlet mange kilo av skuldrene hans da de tok det OL-gullet. De gjorde to dårligere mesterskap etter det, men nå er de tilbake med litt yngre spillere og de spiller en morsom og fin håndball, sier Svele om 63-åringen.

Og søndag møter Russland vertsnasjonen Frankrike i EM-finalen. Da lagene møttes i åpningskampen i mesterskapet, vant de russiske jentene med tre mål. Nå har de snudd motgang til medgang, og Russland kan ta sitt første EM-gull.

GLEDE: Det russiske laget viser mer glede og humør enn på lang tid. Her feirer de finaleplassen etter seier mot Romania. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Man har sett spillerne smile mer enn tidligere, både på banen og på benken nå, så det kan se ut som at det har skjedd en endring der også. Denne finalen er veldig åpen, men Russland har to spillere i Anna Vjakhireva og Daria Dmitrieva, som har vist et rått toppnivå i EM. Er de like råe i kveld, kan Russland vinne, sier NRKs håndballekspert Kenneth Gabrielsen.

Spansk innflytelse

Svele tror det at flere russiske spillere har hatt utenlandsopphold, og at utenlandske trenere får sjansene i Russland, er med på å endre håndballkulturen i landet.

– Da får man noen erfaringer, også ser man at det (skriking og kjefting) ikke er greia og melodien hele tiden.

TV 2-eksperten trekker frem spanske Ambros Martín, som gikk fra ungarske Györ til storklubben Rostov Don før denne sesongen. En veldig godt likt og respektert håndballtrener. I EM har han fått mye skryt for hvordan som landslagssjef for Romania, virkelig har fått fart på laget. Spesielt etter seieren mot Norge.

– Han er en veldig god trener, understreker Stine Bredal Oftedal, som hadde Martin som trener i Györ.

INNFLYTELSE? Spanske Ambros Martín er både landslagstrener for Romania og trener i Russlands beste klubb, Rostov Don. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Russland har åtte spillere på landslaget som til daglig spiller med Martin i Rostov Don. Og trenerstilen hans er definitiv annerledes enn Trefilovs.

– Jeg er blitt tatt veldig godt imot i Rostov og det var veldig gledelig for meg, etter mange år i Ungarn. Jeg liker å oppleve nye kulturer, for da utvikler jeg meg. Man må forstå følelsene og mentaliteten, og den er litt annerledes der, sier Martin etter semifinaletapet til Romania.

Han unngår å svare på hva den største forskjellen på ham og Trefilov er, eller han misforstår NRKs spørsmål i pressesonen i Paris.

– Det var ingen fordel for meg i dag at de kjenner meg og vet hva jeg gjør hver dag, svarer han, og skryter av det russiske laget.

– Men føler du at du må skrike til dem for at de skal høre etter?

– Nei, de russiske spillerne er veldig smarte, de vet hva de vil og har kapasiteten til å gjøre det, sier Martin og smiler.

Så gjenstår det å se om Trefilov føler han må gå tilbake til sine verbale utbrudd eller kan fortsette å le under EM-finalen mot Frankrike.