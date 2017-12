Trefilov spurte hvem som ville spille: – Noen var redde

– Hvem av dere vil spille?!

Det glefset 62-åringen, ofte kjent for sine voldsomme utbrudd, til de russiske jentene drøye ti minutter før slutt i Magdeburg.

Seks av spillerne rakk opp hånden og ble sendt ut på parketten for å fullføre den russiske totalslakten.

– Vi ser etter spillere som vil kjempe til siste slutt i en slik situasjon, sier Trefilov til NRK via tolk etter den internasjonale pressekonferansen sent onsdag kveld.

Veteranen bekrefter time out-dialogen, og svarer følgende på spørsmål om det så ut som flere av spillerne hans faktisk ikke ønsket å være fullføre kampen:

– Noen av dem var redde for å spille. De var for nervøse.

Gratulerte Norge

Trenerkollega Thorir Hergeirsson forteller at Trefilov kom bort etter kampslutt for å gratulere med den totalt overlegne seieren. Norge scoret dobbelt så mange mål som Russland, og vant 34-17.

– Det gjør han alltid. Eller omvendt da. Hvis Russland vinner er det jeg som gratulerer ham. Han sa ikke så mye mer enn det.

– Han gratulerte ikke med VM-gull?

– Hehe. Nei.

TAKK FOR NÅ: Hergeirsson og Norge reiser til Hamburg mens VM er over Trefilov (t.h.) og Russland. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Men det var nok fristende for flere etter nedsablingen i det som av mange ble omtalt som «den moralske finalen» i turneringen.

– Det er vanskelig å sammenlikne, men det er sjelden vi har klart å holde et så godt angrepslag unna seks meter. Det var ingen straffer og ingen utvisninger. Jeg er overrasket over at vi klarte å dra fra dem på den måten, sier Hergeirsson.

Trodde knapt det de så

I den trange og overfylte pressesonen i 1. etasje på GETAC Arena beskrev flere av de norske spillerne hvordan de slet med å forstå hva som faktisk skjedde mens overkjøringen ble total.

Norge hadde som mål å slippe inn 22-24 mål, men Russland scoret bare 17 ganger.

– Fy søren! Å slippe inn så få mål mot Russland… Det er det ikke mange som har gjort før. Jeg er litt overveldet. Vi fikk følelsen av at alt gikk der ute. Forsvaret var helt rått, sier Stine Bredal Oftedal.

– Dette var voldsomt! For en kamp. Det sykeste jeg har vært med på! Man blir nesten rørt. Å se hvordan det utviklet seg var helt surrealistisk. Det er ikke kødd engang. Helt sinnssykt, sa en glødende Camilla Herrem.