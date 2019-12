Heming-jenta var fullstendig utslitt og ble liggende lenge i snøen etter den råsterke tredjeplassen på den 10 kilometer lange jaktstarten i Ruka. Hun hadde bare Therese Johaug og Heidi Weng foran seg på resultatlistene.

Ikke rart Uhrenholdt Jacobsen smilte fra øre til øre og var stolt av seg selv. Hun hadde ikke trodd hun skulle klare å havne på pallen.

Satt ut av luftveisinfeksjon

For én ting er at hun har studert ved siden av. Det har kostet å ha sitt eget opplegg på siden av landslaget.

Men hun hadde også store utfordringer i sommer.

Utfordringer som ennå ikke har vært kjent og som hun var usikker på at hun ville komme godt ut av.

For i juli satte Astrid Uhrenholdt Jacobsen seg på flyet sammen med Johannes Høsflot Klæbo til Beijing for å konkurrere i verdenscupen på rulleski.

Der ble hun blant annet nummer syv i sprintkonkurransen og nummer 15 på 15 kilometeren i gatene i den kinesiske hovedstaden. Den turen skulle hun kanskje ikke ha gjennomført.

32-åringen forteller til NRK at hun pådro seg en luftveisinfeksjon. Den satt svært lenge.

Ekstremvarme og forurensning

– Jeg har fått god hjelp og kuttet den aller hardeste treningen gjennom høsten. Luftveiene er bra igjen nå. Det er jeg utrolig glad for. Fordi de var såpass dårlige en stund at jeg lurte på om jeg kunne bli bra igjen. Jeg visste jo ikke om jeg kunne bli bra.

– Det var en kombinasjon av stor varme og mye forurensning. Det var ikke heldig for min del, sier Jacobsen.

NRK skrev den gangen at temperaturen i Beijing var opp mot 40 grader.

– Hvor mye satt det deg tilbake?

– Luftveiene fikk en real trøkk. Det har tatt fire måneder å få de tilbake igjen. Men jeg har trent hele veien, men ikke kunne ha de tøffeste øktene, sier hun – og forteller at det var først fra tidlig oktober at alt var tilbake til normalen.

Johaugs råsterke helg

Jacobsens tredjeplass i mini-touren markerte det som ble en drømmestart på sesongen for det norske damelandslaget, slik den suverene minitour-vinneren Therese Johaug selv sa etter at konkurransen søndag var over.

Johaug la for øvrig et strålende grunnlag for seieren ved å ta seg videre til kvartfinale i sprint fredag, ved å vinne lørdagens 10 kilometer klassisk. Med beste tid også søndag innkasserte Johaug seier også på den siste distansen, i tillegg til sammenlagtseieren i minitouren.

Weng jublet hemningsløst

En som også fikk en kjempopptur i Ruka, var Heidi Weng. TV-bildene fanget opp Weng i målområdet, hvor 28-åringen jublet hemningsløst.

– På de to første rundene følte jeg meg så bra, men fikk beskjed om å roe meg ned. Jeg følte at jeg gikk godt på ski. Jeg vet at jeg kan, men i skirenn maser og stresser jeg. I dag roet jeg meg ned og tok en plassering av gangen. Det føltes veldig bra, sier Weng.

Fra et utgangspunkt som nummer ti, kjempet hun seg opp til andreplass foran Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle være på pallen i dag. Jeg hadde gode ski, og det var godt å kunne gå bak Heidi i motbakkene. Det var fint å kunne gå og prate litt underveis, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen, som ropte «nå må vi kjøre, Heidi».

Svensk fiaskohelg i Ruka

Mini-touren i de finske skoger har vært et mareritt for svenskene fra start til slutt. Den ene nedturen har vært tett etterfulgt av den andre og tredje.

Det hele startet med smørebom på fredag da sammenlagtfavoritt i minitouren, Frida Karlsson, ikke hadde ordentlig feste på skiene og røk på hodet ut i prologen.

På 10 kilometer klassisk lørdag hang en utslitt og svært skuffet svensk skiyndling over reklameskiltene. 20-åringen klarte ikke å bli mer enn nummer 11.

JOBBET OG JOBBET, MEN FIKK DET IKKE TIL: Frida Karlsson, her under den 10 kilometer lange intervallstarten i klassisk lørdag. Therese Johaug smadret konkurrentene. Foto: NTB Scanpix

Søndag kom Karlsson i mål neste to minutter bak Johaug.

– Er det smil å hente i dag?

Jeg spente buen i dag, det må man gjøre når man skal jakte, og så ble jeg litt sliten på den siste runden, men jeg kjenner at det er mulig.

– Nå kommer gamle gode Karlsson?

– Ja, jeg vet at det er mulig, og så har jeg mange løp og få det ut på i løpet av sesongen.

– Hvordan hadde du det gjennom løpet?

– Jeg synes jeg åpnet rolig og harmonisk, og tok mange plasseringer i starten. Jeg kjente hver runde at jeg var veldig sterk oppover i de tøffe partiene, avslutter svenskens skiyndling.