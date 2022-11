Tredje strake seier for Chelsea i kvinnenes mesterliga

Zuccarello med assist i suveren Wild-seier

Winnipeg Jets måtte se seg slått hele 1-6 av Mats Zuccarellos Minnesota Wild onsdag. Nordmannen noterte seg for assist til lagets fjerde mål.

Zuccarello var sammen med Matt Boldy involvert i forarbeidet til målet som Kirill Kaprizov sto for etter 28 sekunder i tredje periode. Kaprizov plukket opp returen på sitt eget skudd og satte pucken i målet til gjestene fra Canada.

Boldy sto selv for det avsluttende målet etter 9.46 i siste periode, i tillegg til å notere seg for enda en assist. Det var Marcus Foligno som ble kampens mestscorende, med to nettkjenninger.

Zuccarello har nå 18 målpoeng på 19 kamper denne NHL-sesongen, fordelt på seks mål og tolv assists. (NTB)