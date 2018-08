– Det er helt sykt. Jeg fatter ikke hva som skjer.

Anders Mol (21) er i ekstase etter at han og makker Christian Sørum (23) sikret seg seieren i Wien. Turneringen er en av de tre store majorturneringene i sandvolleyballens verdensserie.

Før helgens seier i Sveits hadde Mol/Sørum allerede hatt en strålende sommer. Først ble de første norske duo på 20 år som vant en majorturnering, da de gikk hele veien i sveitsiske Gstaad. Den seieren fulgte de opp med gull under EM i sandvolleyball i Nederland. Triumfene gjør at duoen nå er kvalifisert til avslutningen av verdensserien i Hamburg.

– Før sesongen hadde vi en liten drøm om å kvalifisere oss til Hamburg. Det var et ganske fjernt mål den gangen. Nå er vi inne i en turnering hvor kun de åtte beste i verden får delta. Det er ganske sykt, sier Christian Sørum.

– En helt enorm prestasjon

Tidligere sandvolleyballspiller Iver Horrem sier at det Mol/Sørum driver med for tiden henger særdeles høyt.

– De har vunnet tre internasjonale storturneringer på rad. Sandvolleyball og volleyball er blant verdens største idretter, så det er en ekstremt stor prestasjon, forteller Horrem.

MEKTIG IMPONERT: Iver Horrem. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Horrem sier vi trolig kan forvente oss store ting i tiden fremover, fra duoen Mol/Sørum.

– De er kun 21 og 23 år gamle. De har 10–15 år foran seg, og vi har nå et lag som helt sikkert kommer til å dominere verdensserien i sandvolleyball i den perioden.

– Surfer på ei bølge

Anders Mol forteller at alt går deres vei for tiden.

– Vi har vunnet 19 kamper på rad, og spiller helt sykt bra volleyball, sier Mol.

Han mener at mye skyldes den enorme selvtilliten de har spilt på seg i løpet av sommeren.

– Vi surfer på ei bølge, og vil fortsette med det. Selv om folk vi slå oss, klarer de det bare ikke.

SEIER ETTER SEIER: Anders Mol og Christian Sørum herjer med verdenseliten i volleyball. Foto: NORGES VOLLEYBALLFORBUND

I Østerrike var det mellom 10.000 og 15.000 tilskuere til stede. Horrem forteller at det ikke er en hvilken som helst turnering de to norske ungguttene har vunnet.

– Alle de beste sandvolleyballspillerne drømmer om å spille disse majorturneringene. Det er de største turneringen som spilles, og arrangementet i Wien har et rykte på seg for å være best av alle. Det er enorm interesse for denne turneringen her i Wien.

Christian Sørum sier de nå skal hjem for å lade batteriene, før avslutningen i Hamburg som starter 15. august.

– Nå skal vi slappe av litt. Det har vært mye i det siste.