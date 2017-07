Tre utfordringer Norge må løse

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Når årets europamesterskap i kveld sparkes i gang på Galgenwaard stadion i Utrecht, møter Norge vertsnasjonen Nederland. Det er et av de mest fremadstormende lagene i Europa.

Før 2009 hadde ikke Nederland kvalifisert seg til noe større mesterskap.

Siden den gang har laget spilt seg til EM-bronse og deltagelse i tre europamesterskap på rad. De oransje mønstrer dessuten flere av Europas mest lovende talenter.

Se særlig opp for Arsenal Ladies´ nysignering, Vivanne Miedema (no. 9). Den notoriske målscoreren er bare 21 år gammel, men har allerede rukket å score 39 mål 50 landskamper. Norge bør også ha et ekstra øye for den elegante kantspilleren, Lieke Martens (No. 11).

Lieke Martens er en av Nederlands beste spillere. Her i aksjon mot Japan under forrige VM. Foto: DARRYL DYCK / Ap

Martens, som nettopp signerte nettopp for FC Barcelona, er ekspert på å sette fart mot motstanderens backlinje for deretter å sende av gårde effektive skudd eller gjennomspill.

Heksegryte

Nederland har dessuten hatt en sterk oppkjøring til mesterskapet. I 2017 har Oranje beseiret stormakter som Sverige og Japan.

Et annet poeng, som ikke må undervurderes, er den potensielle fordelen Nederland kan ha av at mesterskapet foregår på hjemmebane. Det er stor entusiasme rundt laget i Nederland og alle hjemmelagets kamper i gruppespillet har vært utsolgt lenge. For et lag i taktfast marsj fremover, kan denne massive publikumsstøtten nettopp bli det ekstra dyttet som trengs for å nå helt opp internasjonalt.

Norge må i kveld være forberedt på å prestere i en heksegryte der de hollandske jentene vil bli bejublet av 25 000 fremmøtte fans.

Nederlands damelag har bare blitt bedre og bedre de siste årene. Foto: JASON FRANSON / Ap

Likevel er det Norge som bærer favorittstempelet før kveldens thriller. For det første fordi Norge historisk sett har vist seg som én av de beste mesterskapslagene internasjonalt. Senest i EM 2013 overrasket Norge hele fotballverdenen med å kapre en sølvmedalje, og dette etter en påfallende svak mesterskapsoppkjøring.

For det andre fordi vi har hatt et godt tak på Nederland i viktige kamper de siste årene. Både under EM 2013 og under fjorårets OL-kvalik dro de norske jentene i land sterke seire mot kveldens EM-motstander.

Og der Nederland har et talentspekket lag, har Norge verdensklassespillere i flere posisjoner.

Hverken Ada Hegerberg eller Caroline Graham Hansen trenger ytterligere introduksjoner. Vi har grunn til å forvente stor målomsetning av nevnte stjerneduo.

I andre enden av banen har vi rutinerte vinnere som alltid leverer på høyeste nivå. Blant andre; Ingrid Hjelmseth, den evigunge burvokteren som ble kåret til Norges viktigste spiller i 2013, samt Maren Mjelde, lagets eminente kaptein og Chelsea-stjerne.

Norges tre suksesskriterier

Etter en vinter og vår under Martin Sjögrens ledelse kan vi konkludere med at svensken har innført relativt store endringer i laget.

Landslagsspillerne selv gir uttrykk for stor begeistring og tillit til den nye ledelsen, kanskje særlig fordi det er lagt etterlengtet vekt på det oppbyggende angrepsspillet.

Etter en oppkjøring med varierende prestasjoner og resultater, er det undertegnedes inntrykk at EM-suksess betinger forbedringer/økt fokus på enkelte sentrale områder.

Martin Sjögren har innført flere endringer etter at han tok over det norske landslaget for noen måneder siden. I EM kommer den virkelig store testen. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er særlig tre nøkler til Norge-suksess i kveld:

1) Kontroll på kantene defensivt

Etter at Martin Sjogren introduserte sitt system som innebærer at Norge spiller uten rene kanter i sitt offensive spill (4-3-1-2), har vi vært sårbare når motstanderne slår tidlig bredt i sine overganger. Dette så vi tydeligst mot Frankrike, der Les Bleus gang på gang fosset ned langs våre ytterkanter.

Det var også dette som ga franskmennene sin tidlige scoring. Nederland baserer mye av sitt offensive spill på å tre gjennom sine raske kantspillere, Lieke Martens og Shanice van de Sanden. Det blir derfor av ytterste viktighet å demme opp for det som hittil har vist seg som en akilleshæl for Norge.

Det er flere måter å gjøre dette på. Den mest åpenbare er å legge om formasjonen slik at vi har en firer på midten med kantspillere også i vårt offensive spill. På denne måten er utgangsposisjonene bedre mht. å kunne støtte opp under backene våre ved brudd i mot.

2) Utnytte Nederlands temposvakhet bak

Nederland er skarpe offensivt, men sliter voldsomt med tempoet i sin bakre firer. Hvis Norge klarer å være gjennombruddshissige og presise etter ballerobring, vil vi garantert oppleve at Ada Hegerberg eller andre stikker fra Nederlands midtstopperduo en eller flere ganger.

Norges scoring mot Frankrike var et stjerneeksempel på at dette er noe laget behersker i gode stunder.

Rett etter at Norge overtok ball fra Frankrike løftet innbytter Ingrid Schjeldrup blikket og sendte av gårde en millimeterpresis langpasning til kaptein Maren Mjelde som stupte inn i rommet bak det franske forsvaret.

Det er til Norges fordel å sende de første ballene vi vinner direkte bak hollendernes backlinje. Nederland vet at Norge er kreative og temposterke på topp. Denne frykten bør understrekes og forsterkes fra første minutt.

Caroline Graham Hansen er på sitt beste en verdensklassespiller, mener Klaveness. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

3) Mer ball til Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen

Caroline Graham Hansen er i form og dette burde være dårlig nytt for Nederland. Ingen andre spillere i Europa kan drive og drible med ball som henne.

Da er det viktig at hun får ball. Ofte. Helst rettvendt, og helst i rommet mellom Nederlands midtbane og backlinje.

Når Norge spiller såpass smalt i det offensive spillet, er dette også en nøkkel for å få Ada Hegerberg i scoringsposisjon. Sistnevnte har i løpet av de siste årene scoret 38 mål for Norge og 79 mål for Lyon. Tall som understreker viktigheten av å få pøst baller inn til vår nybakte verdensstjerne.

Mot Frankrike ble det for få brudd som endte hos stjerneduoen på topp. Heldigvis er dette noe Norge har vært bra på tidligere, så det er grunn til å håpe på at denne forsen kan gjenvinnes i kveld.

Lykke til, jenter. For å sitere Ada Hegerberg: KICK ASS!