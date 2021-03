Tre nordmenn måtte i strafferunden – klarte likevel å sikre pallplass

Shala fra Vålerenga til Stabæk

Midtbanemannen Herolind Shala (29) har skrevet ettårskontrakt med Stabæk og fortsetter karrieren i Eliteserien.

Shala har spilt for Vålerenga de to siste sesongene, og kontrakten hans med Oslo-klubben gikk ut på tampen av fjoråret.

Ifølge Stabæk var Shala en ettertraktet mann. Han har i første omgang skrevet under for én sesong med bærumsklubben.

– Jeg prøvde å komme meg ut, men det var et litt lukket marked på grunn av korona. Og så følte jeg at Stabæk kunne være et godt alternativ for meg i denne perioden, sier han til Stabæks nettsted.