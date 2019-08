Tre mål av Hansen i storsiger

Odd banket serielederen

Odd fortsatte sin gode hjemmeform da serieleder Bodø/Glimt kom på besøk. Allerede etter 12 minutter sendte Fredrik Nordkvelle vertene i ledelsen, da et langskudd gikk via tidligere Odd-spiller Vegard Bergan og i nettet. Ni minutter senere doblet Espen Ruud, før Glimt reduserte like etter pause. Reprisen viste riktig nok at det skulle vært vinket for offside.

Ulrik Saltnes satte inn sitt femte for sesongen. Men det hjalp ikke, for i det 81. minutt fastsatte Nordkvelle sluttresultatet til 3-1.

– Det var en bra match av laget. Det var en viktig kamp for oss, og nå er vi med for fullt, sier Nordkvelle til Max.

Bodø/Glimt leder fortsatt tabellen, med 42 poeng. Molde har 40, men én kamp mindre spilt, og Odd på tredjeplass har nå 38 poeng.