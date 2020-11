Tre landslagsspillere har testet positivt for korona

Det bekrefter Norges Fotballforbund i en pressemelding fredag formiddag.

Alle tre testet positivt i Oslo torsdag.

– Spillerne som har avgitt positiv prøve har vært i karantene på spillerhotellet siden landslagssamlingen ble avsluttet lørdag. De ville ikke risikere smittespredning ved å reise hjem, og har fulgt smittevernreglene med bruk av munnbind og praktisert sosial distanse. Spillerne har ikke hatt kontakt med andre personer, sier landslagslege Ola Sand i pressemeldingen.

Alle spillerne har vært i karantene frem til nå etter at Omar Elabdellaoui testet positivt under landslagssamlingen. De fortsetter nå å være i isolasjon, og spillernes klubber er varslet.

Fikk ikke reise til Romania og Østerrike

De tre nye testene kommer etter at Helsedirektoratet forrige uke satt ned foten da landslagstroppen skulle reise til Romania og Østerrike for å spille kamper i nasjonsligaen.

FÅTT KORONA: Patrick Berg er en av spillerne som har testet positivt for koronaviruset. Lagkamerat Marius Lode og Rosenborgs Markus Henriksen er de to andre. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Etter Elabdellaouis positive test ble hele troppen holdt igjen for å unngå å spre smitten. Dermed ble Romania-kampen avlyst, og kampen mot Østerrike ble spilt med et helt nytt landslag.

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt mener de nye tilfellene er et tegn på at helsemyndighetene sine anbefalinger var korrekte.

– Jeg tipper at diskusjonen om at det var juridisk innafor å nekte landslaget å reise til Romania eller ikke, er over nå, sier Saltvedt.

Spillerne i utlandet er informert

Alle klubbene til landslagsspillerne i utlandet er også informert om smitten som oppsto på landslagssamlingen i Oslo og karantenebestemmelsene.

– I UEFA-protokollen tar man høyde for smitterisiko, men målet er å eliminere videre smitte internt og å forhindre smitte til storsamfunnet. I vårt tilfelle var total isolasjon av smittet spiller første grep. Sannsynligvis har denne vært smitteførende samme dag som positiv test ble avlagt (torsdag 12.11.). Regler for smittevern er fulgt, men mest sannsynlig har en eller flere spillere hatt nær nok kontakt med den aktuelle spilleren til å pådra seg smitte. De tre spillerne er tilnærmet symptomfrie natt til fredag, sier Sand videre i pressemeldingen.

MISTER KAMP: Markus Henriksen mister kampen mot Brann til tirsdag. Foto: Ole Martin Wold / NTB

Går glipp av kamper

For Markus Henriksen sin del betyr det at han ikke får med seg kampen mot Brann tirsdag kveld.

Henriksens lagkamerat André Hansen, som også var på landslagssamling forrige uke, har ikke fått påvist koronasmitte.

– Dette er synd for både Markus og André som har vært i karantene, og mest nå for Markus som har testet positivt. Det eneste vi er bekymret for er helsen til guttene. Så vet vi at vi må klare oss uten dem, og det er vi forberedt på, sier Åge Hareide til NRK.

Selv om Hansen har testet negativt, må han nå i en ti dagers karantene. Det betyr at heller ikke han kan spille mot Brann.

DEBUTANT: Marius Lode ble tatt ut i landslagstroppen for første gang. Det endte med karantene og senere koronasmitte. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hareide er klar på at Rosenborg har strenge koronaregler for sine spillere, og at det nå blir viktig å følge opp fremover.

– Fotballen er utsatt, og jeg mener vi er heldige som får spille gjennom denne pandemien. Vi må bare passe på oss selv så vi får avsluttet sesongen på en god måte, sier Hareide.

Bodø/Glimt bekrefter ovenfor NRK at de to smittetilfellene ikke vil få konsekvenser for søndagens kamp mot Strømsgodset. En kamp som kan sikre gullet til de gulkledde fra Bodø.