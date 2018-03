Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Norge vannklart i ein kamp der vi kom bakpå, men seinare hadde full kontroll og skapte mange målsjansar.

Privatkamp, ukjend motstandar, iskaldt vårver og begynnande påskeferie – det var ikkje mange som hadde funne vegen til Ullevaal. Det offisielle talet var 5871 tilskodarar.

Men dei som kom, fekk valuta for pengane.

– Vi blei vekte opp då dei scora, sa Bjørn Maars Johansen til NRK.

Tre mål av Kamara

Ola Kamara blei kveldens store spelar med tre mål.

– Hat trick på heimebane er ei god kjensle, seier Kamara. – Om du såg meg på treninga i går og på oppvarmeinga før kampen, hadde du ikkje trudd det skulle gå slik.

Kamara fekk matchballen for sine tre mål.

– Det er kult å vite at det var mot ein VM-klar motstandar. Det var ein morosam kveld på Ullevaal.

Han meiner at dette er første steget på vegen mot EM 2020.

– No har vi trua. Den skal vi halde fast på.

– Det var gøy. Vi spela ein bra kamp, og det sprudla av oss, seier Tore Reginiussen. Han spela sin landskamp nummer 25.

– På ein dag som i dag kan vi hamle opp med eit lag som skal til VM, seier landslagskaptein Stefan Johansen.

Han har berre godord å seie om tremålasscorar Ola Kamara.

– Ola kan kome til å utgjere eit fint spisspar med Zlatan, seier Johansen om tremålsscoraren som skal spele saman med Zlatan Ibrahimovic i LA Galaxy.

– Ja, det kjem til å bli spesielt, seier Kamara.

Tung norsk start

– Denne kampen var svært positiv, seier NRKs Karl-Petter Løken.

Australia viste seg som eit svært overkomeleg lag. Det gledde nok Danmarks landslagssjef Åge Hareide på tribunen. Australia blir ein av Danmarks gruppemotstandar i VM i sommar.

Australia scora etter kampens første hjørnespark.

Aaron Moy la ein perfekt corner inn i feltet. Der var Jackson Irvine heilt umarkert og fekk stange inn leiarmålet. Der var den norske markeringa dårleg.

– Dette er eit eksempel på det Lagerbäck sa før kampen, at vi er for snille. Vi må vere myklje tøffare for å forsvaret målet vårt. Dette er amatørar, seier Karl-Petter Løken etter det norske baklengsmålet.

Tre gonger Kamara

DAGENS DOBBEL: Ola Kamara scora tre av dei tre norske måla Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Men Norge skapte mest, og det var fortent med 1–1. Mohamed «Moi» Elyounoussi runda den eine australiaren etter den andre, gjekk til dødlinja og la tilbake. Der var Ola Kamara og sette ballen inn frå 4–5 meter.

Løken var godt nøgd med det han såg av Norge før pause.

– Hald fram slik, så vinn vi, sa han.

Og Norge heldt fram på same måte. Berre tre minutt etterpå var Norge i føringa. Tore Reginiussen var på rett plass på Stefan Johansens frispark og heada inn 2–1. Ti minutt etterpå spela Markus Henriksen Ola Kamara åleine gjennom, og 3–1. Ved begge tilfella var det australske forsvaret utspela.

– Klassespel

SJEKKA MOTSTANDAREN: Åge Hareide let seg neppe skremme av det han såg av VM-motstandar Australia Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det blei eitt til. På overtid scora Ola Kamara sitt tredje etter pasning frå Martin Ødegaard.

– I periodar var det klassespel. Vi scora fire ulike mål, og fleire spelararstår fram, seier Lise Klaveness. – Og Ola Kamara har verkeleg lagt inn ein god søknad for vidare landslagsspel.

– Eg er spesielt nøgd med at vi klarte å slå så sterkt tilbake etter ein litt treig start, seier ho.