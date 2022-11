Tre Ingebrigtsen-brødre tatt ut til EM terrengløp

VM-sjefen innrømmer hundrevis av dødsfall

VM-sjefen i Qatar, Hassan Al-Thawadi, sier i et intervju med Piers Morgan at det er flere hundre mennesker som har gått bort i byggingen av verdensmesterskapet.

– Beregningene er på mellom 400 og 500 døde. Det eksakte nummeret er noe som blir diskutert. Ett dødsfall, er ett for mye. Så enkelt er det, sier Al-Thawadi til Piers Morgan.

VM-komiteen har tidligere kun innrømmet tre dødsfall som har skjedd i tilknytning til arbeid på stadioner.

Human Rights Watchs melder på sin side at 15.021 ikke-qatarere døde i landet mellom 2010 og 2019. Amnesty har skrevet i en rapport at sju av ti dødsfall blant migrantarbeidere i Qatar mangler en troverdig forklaring og at tallet på dødsfall trolig er langt høyere.

Berit Lindeman, generalsekretær i Helsingforskomiteen og medlem av etisk komité i NFF, stusser over tallene.

– Det er noen helt nye tall, men det er fremdeles et enormt gap mellom de høyeste anslagene og dette. VM-komiteen har en snever definisjon av sitt ansvar, bare selve stadion og nærområdet. Vi må huske på at hele Doha har blitt transformert, både infrastruktur, hotell og veier, som det også skulle bli tatt ansvar for, sier Lindeman.

Hun synes det er interessant at disse tallene kommer nå.

– Det er jo likevel at interessant at en slik innrømmelse kommer midt inni VM, at de ikke har kommet med slike tall før. Håpet er at de føler seg presset til å gå mer inn i disse problemstillingene, sier Lindeman.

Hun mener temaet er langt fra over.

– Det er fremdeles en veldig lang vei å gå for Qatar for å ta ansvar for de store konsekvenser VM-utbygginga har hatt for migrantarbeidere. Det er på ingen måte en avsluttet tema, sier Lindeman.