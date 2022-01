– Det betyr at norske utøvere som har vært smittet, inkludert Tande, Forfang og langrennsløperne ikke kan føle seg i nærheten av trygge på OL-start, selv om de skulle få de nødvendige negative testene for å komme seg på flyet til Beijing, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

– Usikkerheten er allerede stor hos utøverne. Nå ser vi at den kommer til å bli enda større. Og enda mer ubehagelig.

Foto: ALEM ZEBIZ / NRK

I tillegg til langrennsløperen Heidi Weng og Simen Hegstad Krüger, venter hopperne Daniel André Tande og Johann André Forfang på å få negative PCR-tester.

De testet positiv for korona sist uke og må søndag levere negative tester om de skal rekke neste lørdags kvalifisering til normalbakkerennet i OL, opplyser landslagstrener Alexander Stöckl til NRK.

Men selv om de får reise til Kina, kan de altså ende opp med å få positive tester der og dermed havne i karantene.

– Vi ser at folk som har vært gjennom covid fortsatt har virus i kroppen. Da kan testene varier om de er positive eller ikke. Vi er forberedt på det, sier Stöckl.

– Det er rart

For å slippe ut av karantenen må de, ifølge den svenske olympiske komiteen, levere to negative koronaprøver med 24 timers mellomrom.

– Dette gjør at alle tidsplaner må inkludere ekstra tid til å oppnå de to negative testene som er påkrevet også under det kinesiske systemet, sier Saltvedt.

USIKKERT: Det er ennå usikkert om Daniel André Tande (bildet) og Johann André Forfang rekker OL. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tande sier selv at han prøver å ikke bruke for mye energi på ting han ikke har kontroll over.

– Det er jo mye som gjør at jeg er nervøs for at det ikke skal gå. Det er rart at vi skal ha så mange tester før avreise når vi uansett kan bli stoppet når vi lander, sier han til NRK.

– Hva tenker du om at personer som er i lik situasjon som deg, opplever dette?

– Det er jo fryktelig kjedelig. Man kan ikke styre CT-verdiene sine selv, sier han.

– Dialog med IOC

Testene til de tre i det norske støtteapparatet ville ikke blitt erklært positive i Norge, skriver Olympiatoppen i en pressemelding.

– Vi opplever at det er utfordringer knyttet til håndteringen av personer som tidligere har gjennomgått covid-19, og av den grunn har virusrester i kroppen, sier Olympiatoppens sjeflege i OL, Aasne Fenne Hoksrud.

– Andre nasjoner rapporterer det samme. Vi er nå i dialog med IOC om dette, sier Hoksrud.

Som en konsekvens av de positive testene, samt en annen smittesituasjon på charterflyet fra Oslo, er syv personer i støttefunksjoner i Norges tropp definert som nærkontakter.

Sjeflege Hoksrud, sier alle i den norske troppen uansett lever i hver sin lille smittevernboble. Dermed får det å bli definert som nærkontakt knapt konsekvenser.

Også svensker og dansker var med flyet. Tidligere lørdag meldte det Det svenske Skiforbundet at langrennsløper Leo Johansson er satt i karantene etter å ha testet positivt for covid-19 ved ankomst til Kina. Også han har nylig vært koronasmittet.

CHARTER: 27. januar reiste et chartret fly med norske, svenske og danske utøvere og støtteapparat fra Oslo til Beijing. Foto: Heiko Junge / NTB

Setter ikke inn erstatter

Personer som nylig har vært smittet av korona må levere tester der CT-kravet er høyt nok både fem, fire, tre og to dager før avreise. For hopperne Tande og Forfang må den første testen bli tatt søndag.

Dersom de ikke rekker avreise torsdag, vil ikke hoppledelsen sette inn noen erstatter.

– Vi satser på å få de med senere. Vi har tre hoppere som er ganske kapable til å kjempe om gode plasseringer, sier Stöckl.

Halvor Egner Granerud, Marius Lindvik og Robert Johansson er resten av den norsk OL-troppen.