Da Marius Lindvik (20) gikk inn for landing på trening i Planica, gikk han ut i spagaten og gikk over ende. Hastigheten i landingsøyeblikket var rundt 120 km/t, og Lindvik ble fraktet ut på båre da han ikke klarte å reise seg på egen hånd.

– Det så veldig dramatisk ut. Vi var sikre på at det hadde fått langt større konsekvenser enn en hoven leppe. Jeg har sett folk som har falt penere enn det som har fått karrieren ødelagt, forteller sportssjef Clas Brede Bråthen.

En hoven leppe, et skrubbsår på haken og en litt vond rygg er resultatet av fallet i videoen øverst i saken. Selv om nordmannen sto over den andre treningsomgangen, deltar han i kvalifiseringen i Planica, og leverte et solid hopp på 219,5 meter.

– God på å falle

NRKs hoppekspert, Johan Remen Evensen, var vitne til det stygge fallet i skiflyvningsbakken.

– Jeg er veldig overrasket over at det ikke gikk verre. Det ser ikke bra ut når han vrir seg fremover. Du kan se for deg at du hopper ut av bilen i 120 kilometer i timen og lander på magen. Det gjør vondt.

Han tror Lindvik kan merke mer til smertene når han våkner i morgen, men ser ikke på det som noe problem at Lindvik planlegger å gjennomføre konkurransen.

– Jeg tror Marius er en av de bedre til å falle og komme seg opp igjen etterpå. Han er tøff i hodet. Vi har jo sett Andreas Stjernen som mer eller mindre avsluttet karrieren sin mentalt etter fallet i Lahti, sier Evensen.

– En tøffing

Det er ikke første gang Lindvik er uheldig i skibakken denne måneden. På intet mer enn to uker har 20-åringen falt tre ganger.

9. mars falt han under lagkonkurransen under Raw Air i Holmenkollen, men et kjempehopp av Robert Johansson sørget likevel for norsk seier.

To dager senere falt Lindvik igjen under Raw Air på Lillehammer.

– Det er ikke bare flaks, han er godt trent og det kan være en grunn. Hvis du har god fysikk tåler beina og ledd mer enn hvis du ikke har det, forklarer Bråthen.

Likevel var han svært overrasket da Lindviks skrekkfall i Planica ikke fikk større konsekvenser.

– Det er isete og hardt her, så det er ingen tvil om at han er en tøffing.

– Men det kan jo virke som han har litt å gå på når det gjelder skiferdigheter, legger Evensen til.

