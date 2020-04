Tre dårlige nyheter på én dag for NFF: – Vi faller mellom to stoler

Hele idretten, ikke bare elitefotballen, er stekt påvirket av de helse- og smitteverntiltakene som er innført. Forbudet mot idretts- og kulturarrangementer er forlenget til 15. juni. Vi vil komme tilbake i begynnelsen av mai med en avklaring for arrangementer etter 15. juni. Jeg forstår veldig godt at dette setter arrangører, som Fotballforbundet, i en vanskelig situasjon.

Regjeringen jobber derfor på spreng med ulike tiltak som kan avhjelpe den akutte situasjonen som har oppstått som følge av korona- pandemien. Vi har iverksatt tiltak både rettet inn mot bedrifter og mot frivillige organisasjoner og idrett. Vi har etablert en ordning for kompensasjon for tapte billett og deltakeravgifter. Reglene rundt permitteringer vil også kunne benyttes av fotballklubber som har ansatte.

Det arbeides nå i med detaljene i en kompensasjonsordning for dekking av faste kostnader for foretak med stort omsetningsfall. Finansdepartementet har bekreftet at f.eks. fotballklubber kan søke kompensasjon i denne ordningen, forutsatt at de er et skattepliktig foretak.