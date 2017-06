Travtrener utestenges i 15 år

Saken oppdateres.

Travtreneren Fabrice Souloy utestenges i 15 år. Det opplyser Det Norske Travselskap (DNT) i en pressemelding. Det innebærer at han mister retten til å inneha lisens, delta i travløp, og han får heller ikke oppholde seg på anlegg eid eller finansiert av DNT.

I tillegg ilegges treneren et forelegg på 500 000 kroner.

DNT har funnet Souloy skyldig i forsettlig overtredelse av dopingreglementet etter at de fire hestene Your Higness, Un Mec d'Heripre, Lionel og Timone Ek testet positivt for kobolt etter et travløp på Bjerke travbane i juni i fjor.