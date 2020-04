Travbanen i Tønsberg ble den første norske banen som åpnet for kjøring under koronakrisen, men ikke uten strenge forholdsregler.

– Samtlige som skal inn må stå på navneliste. Vi unngår nærhet og holder avstand. Dersom noen bryter regelverket har vi mulighet til å bortvise folk og stryke hester, informerer sportssjef i Norsk Trav Trond Gravdal på Rikstotos sending.

STENGT: publikum slipper ikke inn på Jarlsberg med det første. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Viruset har stoppet travløp i Norge siden Helsedirektoratet har karakterisert travløp som idrettsarrangement. Torsdag åpnet direktoratet for at det kunne kjøres med godkjenning fra kommunelege. Kusk Tom Erik Solberg var glad for avgjørelsen.

– Det er helt uproblematisk. Vi kjører hestene til og fra boksene og holder avstand. Dette går veldig greit, uttalte kusken til Rikstoto.

UPROBLEMATISK: Tom Erik Solberg ser ingen problemer med å la travsporten fortsette under koronakrisen. Foto: Anders Kongsrud/www.hesteguiden.com / NTB scanpix

– Overraskende bra form

Søndagens sprintdistanse på 1609 meter ble vunnet av Indiana Fortuna med kusk Kristian Malmin. Tiden 11.7 (snitt kilometertid) tydet på at hesten hadde hatt godt av den uønskede koronapausen.

KUNNE SMILE: Kristian Malmin og Indiana Fortuna var raskest på Jarlsberg. Foto: Hesteguiden.com

– Dette var deilig! Jeg var sugen på å vise frem hesten og hun var veldig, veldig god. Dette var imponerende, sa Malmin på Rikstotos sending.

Bak Indiana Fortuna fulgte Primero Greentown og Glaziers Vici. Arrangementet var stengt for publikum.

– Vi har sett frem til denne dagen og at hestene skulle vise så bra form var overraskende. De virker sunne og friske og det kan se ut som vi får en fin sesong, avslutter Malmin.

Flere kusker, trenere og hester har vært i Sverige de siste ukene. Nå planlegger Leangen, Biri, Forus og Sørlandet løp i dagene som kommer.