Trassar forbundets VM-oppfordring: – Kan ikkje gå glipp av denne sjansen

– Eg veit det er eit veldig kontroversielt land, og det er ikkje så lett for meg å seie at eg skal reise. Men om det blir VM der, reiser eg for å spele sjakk, ikkje noko anna, seier han til NRK.

Alle dei nordiske sjakkforbunda har bedt sine spelarar om å ikkje stille opp dersom VM går i Saudi-Arabia, og ikkje alle kvalifiserte får sleppe inn i landet. NRK vil heller ikkje sende frå VM i så fall. Då stiller heller ikkje Magnus Carlsen opp.

Men Christiansen vil delta likevel.

– Det er ein stor sjanse for meg å spele mot dei aller beste, og eg likar veldig godt å spele lynsjakk og hurtigsjakk, seier han.

Han spela i Riyadh i Saudi-Arabia i fjor, og seier at det var eit veldig bra arrangement.

– Det var tvers igjennom profesjonelt. Det er alt det andre med landet som ikkje er bra.

Avgjerd i november

Saudi-Arabia har teke på seg VM-arrangementet i år som i fjor, men det er framleis uvisst om det blir i det omstridde landet. Nyvald FIDE-president Arkadi Dvorkovitsj blei vald mellom anna på ein lovnad om å flytte VM.

FIDE (det internasjonale sjakkforbundet) skal ta ei endeleg avgjerd i løpet av november. Mykje tyder på at det blir gjort i samband med opninga av langsjakk-VM i London 9. november.

– Eg blir sjokkert om Saudi-Arabia får VM. Og eg blir veldig skuffa ettersom det er varsla omfattande boikott. Magnus (Carlsen) vil ikkje stille, NRK vil ikkje ha tv-sendingar derfrå, og Norges Sjakkforbund vil heller ikkje ha noko med det å gjere, seier Christiansen.

– Derfor håpar eg at det blir ein annan stad.

Bakgrunnen for boikott-diskusjonen er mellom anna at ikkje alle spelarane får visum. I fjor blei israelske spelarar nekta innreise til VM. Det kan skje i år også, og i tillegg vil spelarar frå Iran og Qatar få problem.

Norges Sjakkforbund rår frå norske sjakkspelarar om å reise dersom VM blir halde i Saudi-Arabia, men vil ikkje nekte dei.

Usikker Aryan Tari

USIKKER: Aryan Tari har ikkje bestemt seg Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

Aryan Tari er også kvalifisert til VM, men veit ikkje om han vil reise til Saudi-Arabia.

– Eg har enno ikkje bestemt meg, seier han. – Men det er veldig trist at alle ikkje får delta. Samstundes er det ei veldig fin turnering for meg og mi utvikling, så derfor vurderer eg det likevel.

Tari har iranske røter, men han trur likevel ikkje det vil by på vanskar å reise til det omstridde landet.

– Eg trur ikkje eg har nokon problem med å dra dit, ettersom eg har budd i Noreg heile livet og har norsk pass, seier Aryan Tari.