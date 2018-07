Traff veggen i 297 km/t: – Det var godt å høre legen si det gikk bra

Ulykken skjedde under Drag Challenge 2018 på Gardermoen Raceway lørdag. Det var svenske Kim Hilander som var utsatt for ulykken.

Ifølge løpsleder Lin Kari Amundsen Granlund fikk føreren skader i beinet, men var klar, våken og ved bevissthet.

Lårbensbrudd

– Det var jo en skikkelig smell, men etter forholdene går det bra. Det var godt å få beskjeden fra legen om at han var ved bevissthet da han ble fraktet vekk herfra, sier hun.

Klubben hans, Alandia Motorsport skriver på sin Facebook-side at Hilander skal opereres for et brukket lårben.

– Dessverre skjedde det en ulykke under dagens første kvalrunde. Kim er flydd til et av Norges beste sykehus, og venter nå på operasjon av et brukket lårben.Kim er våken, og har det etter omstendighetene bra. Takk til alle som har hørt fra seg, skriver den svenske klubben.

Rask hjelp

Ambulanse og brannvesen skal også ha vært raskt på plass.

– De var borte hos han på under minuttet, så sånn sett er det annerledes enn på en annen vei. Vi er glade for å se at sikkerhetsrutinene fungerer 100 % når sånt skjer, sier løpslederen.

Hun mener ikke arrangøren kunne gjort noe annerledes for å forhindre ulykken.

– Vi ser ikke hva vi skulle gjort annerledes. Det var ikke olje på banen, og banen var tørket etter det lille regnet som har vært. Men dette er jo en risikosport hvor det går utrolig fort, sier Amundsen Granlund.

Fortsetter som planlagt

I rundt 300 km/t skjente føreren ut mot et av de to betonggjerdene som rammer inn banen, og havnet deretter over i banen ved siden av hvor han traff den konkurrerende føreren.

– Føreren av den falt, men kom seg opp igjen med en gang. Motorsykkelen er sendt på teknisk kontroll, men vi vet ikke nok om den til at vi kan si noe mer for øyeblikket, forteller løpslederen.

Ulykken sørget naturlig nok for et opphold i konkurransen på Gardermoen, men ikke mer enn at den blir gjennomført som normalt.

– Det ble en pause mens vi ryddet banen og måtte vente på helikopteret, men vi fortsatte som planlagt etter det, sier Amundsen Granlund.