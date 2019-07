Det ble dramatisk på lørdagens åpningsetappe med drøye 15 kilometer igjen. Jakob Fuglsang, en av sammenlagtfavorittene, veltet stygt og blødde fra ansiktet. Heldigvis klarte Astana-rytteren å fortsette.

Astana melder på Twitter at første legesjekk ikke viste noen brudd, og at Fuglsang har sydd noen sting i ansiktet.

– Jeg har vondt i kneet, og det skal skannes. Jeg tapte første runde, men jeg er ikke ferdig, sier Fuglsang selv til danske BT.

Sensasjonell seier

Nederlandske Mike Teunissen var raskest på oppløpet i Brussel, og slo Peter Sagan med noen få centimeter.

Alexander Kristoff fikk det ikke til å stemme i spurten, og ble nummer 14.

– Jeg hadde ikke helt beina på slutten. Det ble for seigt og jeg fant ikke en god vei, sier Kristoff like etter målgang til TV 2.

Med 1,5 kilometer igjen var det en større velt i hovedfeltet, og mange ryttere gikk i bakken. Blant annet superspurter Dylan Groenewegen.

Teunissen, som i utgangspunktet er spurtopptrekkeren til Groenewegen, tok sin første etappeseier i Tour de France. Norske Amund Grøndahl Jansen er lagkamerat med Teunissen på Team Jumbo-Visma.

– Jeg kan ikke tro det. Vi har jobbet i uker og måneder for at Dylan skulle komme hit og ta den gule trøyen. Så gikk han i bakken, og jeg tenkte at «jeg er fortsatt her og fortsatt fresh». Da gikk jeg for det, sier vinneren i et intervju vist på TV 2.

På TV-bildene etter målgang så det ut som Groenewegen kom godt fra velten.

Caleb Ewan ble nummer tre på åpningsetappen.

– Så ut som Kristoff hadde litt panikk

Alexander Kristoff hadde trøbbel på lørdagens åpningsetappe med syv mil igjen. Nordmannen hadde mekaniske problemer, og måtte få hjelp av to lagkamerater for å komme opp til hovedfeltet igjen.

HADDE PROBLEMER: Alexander Kristoff. Foto: Marco Bertorello / AFP

Tidligere Tour de France-vinner, Bradley Wiggins, jobber for britisk Eurosport under touren.

Wiggins kjørte forbi Kristoff på motorsykkel, og sa følgende om nordmannen under den engelske TV-sendingen:

– Det så ut som Kristoff hadde litt panikk.