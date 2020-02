Han er kanskje ikke blant dem det snakkes mest om. De færreste nevnte ham som en av de største favorittene til å vinne Ski Tour 2020 sammenlagt.

Men i en alder av 29 år er Pål Golberg i ferd med å levere sin beste sesong som skiløper. Etter tre etapper leder han det skandinaviske etappeløpet 23 sekunder foran Aleksandr Bolsjunov og 42 sekunder foran Sjur Røthe.

Så hvem er han?

– Jeg er nok ansett for å være en traust type i media, men jeg har nok et bredere spekter enn som så på privaten. De som kjenner meg, vet godt om det, sier Golberg med et smil.

Én av disse sidene er at han er en ivrig hobbygitarist.

– Jeg har ikke plaget noen av guttene med det på samlinger og renn, men det er noe jeg trives med, bekrefter han.

STERKERE ENN NOEN GANG: Pål Golberg klar for skutertransport under tirsdagens motbakkesprint i Åre. Der gikk han så bra at han styrket sammenlagtledelsen i Ski Tour 2020. Foto: Terje Pedersen

Lampe og mobiltelefon

En annen side handler om temperamentet. Ryktene skal ha det til at han er den største hissigproppen i det norske laget. Det gjør han ingenting for å avkrefte.

– Jeg er i hvert fall den som viser det. Jeg tror det er mange som har ganske kraftig temperament, men de er kanskje flinkere til å holde det inni seg. Jeg tar den.

– Men vi ser det ikke så ofte på deg heller, da?

– Nei, ikke utad. Men når vi er på et hotellrom, bak fasaden, kan det gå ei kule varmt. Det har vel gått en mobiltelefon og ei lampe for noen år siden etter noen dårlige skirenn, men det begynner å bli ei stund siden, påpeker han.

Episoden med mobiltelefonen forklarer han slik:

– Det var et år i Kuusamo da jeg vant prologen, ledet kvartfinalen – og gikk på ræva. Da var jeg ganske langt nede ikke bare i det skirennet, men sesongoppkjøringen var generelt ganske bedriten, så da ble en telefon delt i to.

– Hvordan skjedde det?

– Ved håndkraft.

– Du skal være ganske sterk, da?

– Ja, men jeg er ganske sterk. Jeg er ikke stolt av det, men det bare skjedde, sier Golberg.

Roligere som pappa

Episoden med lampa velger han å ikke utdype.

Samtidig understreker han at han er blitt bedre til å kontrollere sinnet. Det mener han har en direkte sammenheng med noe som skjedde for et år siden.

– Jeg har blitt pappa. Det har jo gjort sitt. Jeg har blitt en mer rolig og avbalansert type, det tror jeg flere kan skrive under på. Men jeg prøver å ikke legge alt det helt fra meg, så av og til glimter jeg til, sier han.

Trener Arild Monsen bekrefter det eleven sier.

– Han er blitt roligere og sikrere. Han har vel trivdes før også, men det ser ut som han trives enda mer nå, sier Monsen.

Han mener samtidig at Golberg har jobbet bevisst med å få kontroll på humørsvingningene.

– Vi har løftet det opp og han har vært ærlig på det. Vi har jobbet mye med det i laget, sier Monsen.

SATTE BOLSJUNOV PÅ PLASS: Pål Golberg gjorde noe får har klart da han slo Alexandr Bolsjunov og vant søndagens jaktstart i Östersund. Foto: TT NEWS AGENCY

Mentalt restituert

Livet som pappa har ikke bare gitt Golberg et mer stabilt humør.

– Jeg har nok blitt nøyere i alle ledd. Jeg velger å tro at jeg har vært en seriøs idrettsutøver før også, men det siste året, etter at jeg ble pappa, har jeg stort sett lagt meg før kl. 22. Når du kommer hjem fra trening er tankene brått over på noe annet, og du er mentalt veldig restituert til enhver tid. Jeg tror det har hatt ganske stor innvirkning, sier Pål Golberg.

Torsdag er det 35 km fellesstart i fristil på programmet. Det er uten tvil etappen som passer Golberg dårligst i Ski Tour 2020.

Kommer han seg gjennom den på et høvelig vis, venter to perfekte distanser i Granåsen. På klassisk sprint og 30 km jaktstart i klassisk er han normalt en av verdens beste.