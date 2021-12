Tour de Ski-klar Tønseth: Sendte desperat mail til friidrettstopp og ble dobbelvraket

Det har med andre ord vært en emosjonell berg og dalbane-start på sesongen. Begrepet kniven på strupen i idrettssammenheng har vel sjelden vært mer passende.

Men nå er han inne på laget og klar for Tour de Ski-start i romjulen.

– Det er selvfølgelig godt. Det er den siste sjansen jeg kunne få. De la opp et vrient løp for oss utenfor landslag til å komme til Tour de Ski. Det er ekstra godt å få slått seg inn og vise at det går, sier Tønseth og fortsetter:

– Det er også viktig for resten av langrenns-Norge å se. Det er tungvint, men går an.

Plass i den norske Tour de Ski-troppen betyr at han også er et steg nærmere målet om å få gå OL i Beijing. Da må han levere et absolutt toppløp under 15 kilometer klassisk i sveitsiske Lenzerheide 29. desember.

– Ingenting er bedre enn det

GODE KOMPISER: Emil Iversen og Didrik Tønseth, her sammen under verdenscupen på Lillehammer i begynnelsen av desember. Foto: Mikal Aaserud / NRK

Emil Iversen var blant dem som allerede i november svingte pisken. Kompisen sa rett ut at OL-toget var kjørt. I dag sier Iversen følgende om Tønseths snuoperasjon:

– Det er ingenting som er bedre enn det. Han har kommet seg inn i Tour de Ski og det er en teoretisk mulighet for å komme seg til OL. Nå får han mulighet til å vise seg frem i verdenscup. Vinner han i Lenzerheide, så går han 15 kilometer klassisk i OL. Det er jeg sikker på.

Tenkte «nå har jeg rotet det til her»

Den brutale dommen fra Iversen falt 22. november under den nasjonale langrennsåpningen.

Stort sett hele Norgeseliten stilte på startstreken på OL-øvelsen 15 kilometer klassisk på Beitostølen.

Tønseth måtte levere rått. Men det var det ikke. Og som niende beste havnet han bak de han ikke skulle bli slått av. Foran seg på resultatlisten var de fleste landslagsløperne.

– Det gikk middels, for å si det mildt. Jeg tenkte at nå har jeg rotet det til fælt her.

TRODDE DET MESTE VAR KJØRT: Didrik Tønseth, her over målstreken på 15 kilometer klassisk på Beitostølen i november. Et uhyre viktig renn med tanke på resten av sesongen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Tynt grunnlag

30-åringen røper nå at det skjedde ting i kulissene etter langrennsåpningen. Tønseth begynte å se lengre frem i kalenderen. Litt resignert med tanke OL noterte han seg at følgende tre arrangementer gikk samme helg i midten av desember:

Verdenscup i Davos. Det rennet hadde han langt på vei gitt opp.

Samme helg var det også Skandinavisk cup, nivået under verdenscup. En siste mulighet for å kvalifisere seg til Tour de Ski.

Og det var terreng-EM i Dublin.

I sin frustrasjon sendte Tønseth det som må kalles en desperat mail til Erlend Slokvik, toppidrettssjef i friidrettsforbundet.

– Den mailen ble sendt på svært tynt grunnlag. Men jeg spurte om det var mulig å bli vurdert i troppen i det minste. Men jeg har ikke løpt noe annet enn Bråtesten i Bymarka (terrengløp der han satte ny rekord, journ.anm) i år. Jeg skjønte at det var tynt.

Noe på gang

Han hørte ikke noe fra Slokvik eller allroundtrener Eirik Myhr Nossum om hvordan de vurderte sjansene hans til å reise til både Dublin og Davos.

I mellomtiden gled november over i desember.

STERKT LØP: Didrik Tønseth over målstreken i hans eneste verdenscuprenn denne sesongen. På Lillehammer ble det sjetteplass. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Tønseth hadde rukket å gå norgescup på Gålå og vunnet overlegent. Helgen etter tok han en solid sjetteplass under verdenscupen på Lillehammer. Ti sekunder bak pallen. Det var enda færre landslagsløpere foran ham på resultatlisten.

Men så kom beskjedene.

Like nedslående begge to.

– De kom egentlig samtidig. Det ble ingen Davos, det ble ingen Dublin, sier Tønseth.

– Handler om å psyke seg opp

Han vurderer de to vrakingene slik:

– Sist gang jeg løp terreng-EM var jeg ikke spesielt god og var syk. Da ble jeg nummer 18. Men jeg er i god form. Det er en tøff løype. Jeg mener jeg kunne blitt nest beste nordmann i terreng-EM bak Jakob Ingebrigtsen, sier Tønseth.

– Jeg vil jo gå verdenscup. Men det er såpass tidlig i sesongen. Jeg er motivert. Kroppen fungerer. Det er givende å gå andre type renn også. Det handler mye om å psyke seg opp. Jeg fikk beskjed om å gå mine beste løp på rad.

Hyllet av eksperter og konkurrenter

Han var dermed nødt til å reise til Beitostølen igjen. Der det hadde gått så galt en snau måned før. Oppgaven var klar: Han måtte vinne de to distansene i Skandinavisk cup.

Opplevelsen på Beitostølen var helt spesiell. Han husker deltakelsen i Skandinavisk cup og norgescup som landslagsløper. Da er det som Tønseth sier «alle mot deg». Men som privatløper var det annerledes.

Han sier han setter pris på, og at det gjorde inntrykk, at ledere, trenere og støtteapparat fra Langrenns-Norge hjalp ham med både smøretips og sekundering underveis. Han sier det føltes som alle unnet ham å få en billett til Tour de Ski.

Han endte med to bunnsolide førsteplasser. Hyllet av eksperter og konkurrenter. Han leder Skandinavisk cup og fikk billett til Tour de Ski.

SISTE TOUR-FORBEREDELSER: For Didrik Tønseth, her sammen med Pål Golberg i løypenettet i Pontresina, Sveits, før jul. Foto: Privat Foto: Privat

Ga seg selv en siste OL-sjanse

Tønseth er enig i at dobbelvrakingen og det at han ble sendt til Beitostølen var hans lykke likevel.

– Sett i ettertid er det de resultatene jeg kommer lengst med. En topp 20-plassering i terreng-EM hadde jeg ikke kommet langt med. Jeg har ikke et klassiskrenn i verdensklasse å vise til og det er bra at jeg fikk gått et slikt renn på Beitostølen.

Når Tour de Ski begynner med sprint 28. desember har Tønseth allerede tilbragt noen uker i Pontresina. I skiparadiset i Sveits har han finpusset de siste detaljene og formen inn mot hans foreløpig viktigste renn denne sesongen. Nemlig 15 kilometer klassisk i Lenzerheide 29. desember.

– Jeg føler jeg har hatt stigning for hver helg. Jeg er i angrepsposisjon og de andre må forsvare posisjonen sin.

– Leverer jeg verdensklasse i Tour de Ski har jeg bevist det to ganger. Da har jeg styrket sjansene mine for å gå 15 klassisk i OL, sier Tønseth.