29 kilometer ut på tirsdagens etappe fra Carcassonne til Bagnères-de-Luchon ble feltet stoppet etter en episode hvor flere traktorer med høyballer sperret veibanen.

Politiet aksjonerte, og tok i bruk noe som kan ligne tåregass mot traktordemonstrantene. Flere av sykkelrytterne skal ha fått middelet i øynene, og derfor valgte man å stoppe rittet midlertidig.

– Jeg aner ikke hva bøndene ville oppnå, men dette hører ikke hjemme noe sted. Det er noe forbanna tull, sier NRKs sykkelkommentator Ole-Kristian Stoltenberg om hendelsen.

– Jeg synes at det er fryktelig tullete å bruke en idrettskonkurranse for å få frem et budskap. Det skjer jo ikke bare i sykkel, men også i andre idretter. Jeg synes ikke noe om det, sier Stoltenberg.

Bøndene skal ifølge den franske avisen L'Équipe ha demonstrert for å kreve vedlkehold av ugunstige områder i det franske fylket Ariège i regionen Occitanie.

DEMONSTRASJON: Bønder blir tatt med av politiet etter aksjonen. Foto: JEFF PACHOUD / AFP

Flere av favorittene involvert

Nyhetsbyrået AP melder at Chris Froome (Sky) skal være blant dem som måtte ha øyebehandling etter hendelsen. Ut ifra bildene skal også innehaver av den gule trøya, Geraint Thomas (Sky), være en av dem som fikk pepperspray i øynene.

Cyclingnews.com skriver at Peter Sagan (Bora-hansgrohe), Taylor Phinney (EF – Education First), Arnaud Démare (Groupama FDJ), Heinrich Haussler (UAE Emirates), Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Omar Fraile (Astana), Rory Sutherland (UAE Emirates) og Daniele Martinez (EF-Education First) er blant rytterne som har fått pepperspray i ansiktet.

INVOLVERT: Britiske Chris Froome var en av rytterne som måtte få behandling etter å ha blitt sprayet med en form for tåregass. Foto: Peter Dejong / AP

– Jeg håper ikke dette har noe å si for sluttresultatet. Men det var noen syklister som ble preget av denne sprayen det rapporters om. Etter restarten svingte Heinrich Haussler plutselig ut av veien foran noen bobiler, men elegant tilbake igjen i løypa. Jeg håper ikke Hausler har dårlig syn ute på veien i dag, for da kan det bli trøblete. Men den mentale omstillingen er lik for alle, forklarer Stoltenberg.

Edvald Boasson Hagen var i ferd med å bli med i dagens brudd før etappen ble stoppet og nøytralisert. Etter et stopp på cirka 15 minutter ble etappen startet igjen.

TÅREGASS: En politimann tar i bruk tåregass mot en av demonstrantene. Foto: STEPHANE MAHE / Reuters

Ikke første gang

Det er ikke første gang en etappe i Tour de France blir brukt som arena for demonstrasjoner. Allerede i 1905, under utgavens første etappe, ble det kastet spiker i veibanen. Bakgrunnen for den demonstrasjonen var trolig en diskvalifikasjon av vinneren fra 1904, Maurice Garin.

I 1968 blokkerte journalister veien under den tiende etappen. Rytterne slapp kun igjennom en tynn sprekke, mens rittdirektør Félix Lévitan ble utskjelt av journalistene da han passerte journalistene. Journalistene demonstrerte mot Lévitan, som hadde uttalt seg kritisk om pressen.

I 1982 ble den planlagte lagtempoen avlyst, ettersom arbeiderne ved en stålfabrikk blokkerte veien etter 30 kilometer. Arbeiderne ville skape blest rundt området for å sikre arbeidsplassene sine.