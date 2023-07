– Det kan jo stå bedre til. Jeg har litt vondt i albuen, så vi skal ta røntgenbilder for å se hvordan det står til.

Slik svarte Torstein Træen på spørsmål fra media etter første etappe i Tour de France.

27-åringen var uheldig midtveis i etappen da han ble felt i en velt. Nordmannen kom seg raskt på beina igjen og ble tildelt en ny sykkel og tok igjen bruddet. Men smertene fortsatte.

LITE BRUDD: Torstein Træen har fått påvist et lite brudd i albuen etter velten. Foto: NTB

Etter en legeundersøkelse bekrefter Uno-X at det dreier seg om et lite brudd:

– Torstein har et lite brudd i albuen. Vi vil avgjøre om han fortsetter avhengig av smerte og kontroll på sykkelen i morgen tidlig. Vi vil gi deg en ny oppdatering så snart som mulig i morgen tidlig, opplyser laget i en pressemelding.

Mye motgang

Etter målgang fortalte 27-åringen at det gjorde veldig vondt da han falt og at smertene varte utover i etappen.

– Det gjorde litt vondt å bremse, så det er ikke ofte det gjør så vondt når man velter. Alex (Kristoff) sier at hans erfaring er at det ikke er brudd. Så da får vi se hva bildene sier, sa Træen.

MÅLGANG: Her triller Torstein Træen i mål som nummer 65 i det som ble hans første og kanskje siste etappe i Tour de France i år. Foto: NTB

Men et lite brudd var det, og nå henger Tour de France-deltakelsen i en tynn trå.

NRKs sykkelekspert Sondre Sørtveit tror sjansene er små for at Træen kan fortsette.

– Det er veldig uheldig for han. Jeg tror det kan bli vanskelig for han å fortsette da, men det har skjedd at folk klarer å fullføre tross brudd. Men det lover ikke godt at det gjør vondt når han bremser, sier Sørtveit og forklarer hvorfor bruddet kan være vanskelig å sykle med:

– Han tar i bruk muskler som trigger at det gjør vondt når han bremser. Man kan lettere kompensere med den andre armen når man sykler ellers, men man må bruke kraft i begge hender når man bremser.

EKSPERT: Sondre Sørtveit.

I fjor vår støtte 27-åringen på karrieren største utfordring da en dopingprøve avslørte kreftsykdom. Et drøyt år etter kan Tour de France-drømmen igjen være knust av en velt i første etappe.

På spørsmål om hva som skjedde svarer Uno-X-rytteren:

– Jeg har ikke peiling.

Sportssjef i Uno-X Kurt Asle Arvesen forteller til NRK at det var noen som «klipte forhjulet hans» da det gjensto 83 kilometer:

– Jeg tenker på Torstein og håper at det ikke er noe galt med albuen. Det var noen som klipte forhjulet hans. Han hadde problemer med å bremse den siste delen. Da er det noe som ikke er helt rett.

Ekspert Sørtveit mener Træen hadde maks uflaks:

– Det er beinhardt med små marginer. Det var store forhåpninger til at han skulle kunne hevde seg i sammendraget helt til slutten. Så dette legger nok en demper på stemningen i Uno-X-leiren. De må nok legge litt om på taktikken.

Tvillingduell

På åpningsetappen av Tour de France i Bilbao viste det norske Uno-X-laget seg tidlig frem og var lenge med i teten.

Men ti kilometer før mål dro tvillingbrødrene Yates ifra. Simon Yates (Jayco – Al Ula) måtte se seg slått av bror Adam (UAE).

YATES: Adam kikker bak på broren Simon. Foto: AFP

– Jeg vet ikke engang hva jeg skal si. Broren min kom fram i front og vi begynte å jobbe sammen. Vi snakker sammen hver dag, så det er veldig fint at vi får dele dette sammen. Samtidig så kunne han gjerne gjort det enklere for meg, sa Yates til arrangøren etter etappen.

Like bak var trioen Tadej Pogacar (UAE), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) og joker Victor Lafay (Cofidis). Pogacar sikret tredjeplassen og viktige sammenlagtpoeng. Pallkandidaten Enric Mas (MOV) måtte bryte rittet etter en stygg velt i en utforkjøring.

Tobias Halland Johannessen (Uno-X) hang lenge med og ble beste nordmann på 30.-plass, 33 sekunder bak vinneren.

– Det er kult at to tvillinger gjør det godt. Neste år så er vi der, fleipet Halland Johannessen og siktet til sin tvillingbror Anders Halland Johannessen i et intervju med TV 2.

Adam Yates syklet inn til seier på årets åpningsetappe – bilder fra TV2 Du trenger javascript for å se video.

Den danske Uno-X-rytteren Jonas Gregaard var først over stigningen Côte de Laukiz og vant kampen om de første to klatrepoengene. På den neste stigningen kom han derimot til kort og det ble med de poengene for dansken.