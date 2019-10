Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

2-7 er et resultat som skaper voldsomme reaksjoner.

«Ydmyket», skriver Sky Sports og Mirror, «revet i stykker», skriver BBC.

– Det er nesten så du ikke tror det er sant! Det er så vondt å se et lag som har vært så bra gå i oppløsning. Det bare smuldrer hen, sier TV 2s ekspert Erik Thorstvedt, som selv har en lang karriere i Tottenham.

SMELL: Tottenhams spillere depper etter nok et baklengsmål på hjemmebane, Foto: Matt Dunham / AP

– En klubb i krise

Kampens store spiller ble Serge Gnabry, med en fortid i Tottenhams rival Arsenal. Han scoret fire mål, og sørget med det for at Tottenham-spillerne ble pepet av banen i London.

– For en ydmykelse for Tottenham! Hjemme på sin egne arena, sa TV 2s kommentator Øyvind Alsaker mens hjemmefansen var på vei ut dørene på Tottenhams nye stadion, som ble åpnet i vår.

På gressmatta gikk en svært betenkt Tottenham-trener mens de få hjemmesupporterne som sto igjen på tribunen pep mot sine egne.

– Det er noe fundamentalt galt. Det er en kollaps det er vanskelig å sette ord på, sier TV 2s ekspert Petter Myhre.

– Et grusomt nederlag. Det gjør det vanskeligere å avansere i mesterligaen, og forsterker inntrykket av en klubb som sliter og er i krise, og en klubb som blir ydmyket foran egne supportere, sier Alsaker.

FIREMÅLSSCORER: Serge Gnabry jubler for mål i London. Foto: Eddie Keogh / Reuters

– Må plage Pochettino langt inn i sjela

2-7-nederlaget er nok en nedtur for Pochettino. For en uke siden røk klubben ut av ligacupen etter tap mot Colchester fra nivå fire. Nå har klubben ett poeng på to kamper i mesterligaen, og må kjempe knallhardt for avansement. I serien er Spurs nummer seks, ti poeng bak serieleder Liverpool.

– Vil spillerne nok? Det går ikke an å kollapse så totalt. Det må plage Pochettino langt inn i sjela, sier TV 2s ekspert Brede Hangeland.

I den andre kampen i gruppa vant Røde Stjerne 3-1 over Olympiakos. Omar Elabdellaoui ble byttet inn etter 79 minutter, og var dermed på banen da Røde Stjerne satte inn 2-1 og 3-1 mot slutten.