Etiopiske Yomif Kejelcha lå lenge an til å ta seieren hjem på 5000-meteren under Diamond Leauge-stevnet torsdag. Men 400 meter før mål ble det fullstendig kaos.

Kejelcha så ut til å miste kontrollen på beina da han løp side om side med Selemon Barega. Mens Kejelcha gikk over ende og fikk løpet ødelagt, kunne Barega, selv om Kejelcha hang i shortsen hans en periode, sikre annenplassen.

– Det er det dummeste jeg har sett på lang tid. Balew får dette servert på et sølvfat. Han løper inn til årsbeste i verden, utbrøt NRK-kommentator Jann post etter målgang.

Bahrains Birhanu Balew løp inn til årsbeste på 13.01,09.

Ble disket

NRK-EKSPERT: Vebjørn Rodal. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

De to etiopierne havnet i en heftig krangel etter løpet. Etter målgang ble det avgjort at Kejelcha ble diskvalifisert etter holdingen.

– Jeg går ut for at det er riktig. Det var jo synd for de var jo de to beste. De ødela jo for hverandre, sier NRK-ekspert Vebjørn Rodal.

– Det ble en situasjon der Barega som var på vei frem, dyttet litt bort i Yomif, som kom litt ut av rytmen sin. Han var i ferd med å falle og fikk tak i shortsen til Barega. I etterkant var de uenige. Sånt skjer og det kommer nok til å skje igjen, utdyper Rodal som ikke tror dette vil føre til videre konsekvenser for dem.

Årsverste av Ingebrigtsen

ÅRSVERSTE: Henrik Ingebrigtsen fikk det ikke helt til å stemme på 5000-meter i Lausanne. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Ingebrigsten fikk det tøft under Diamond League-stevnet i sveitsiske Lausanne torsdag ettermiddag.

27-åringen løp inn til tiden 13.35,33, som er den svakeste tiden til Ingebrigsten av de tre 5000-meterne han han løpt i år.

– Det var tungt. Jeg fikk ikke noe gratis i dag, sier Ingebrigtsen til NRK, som sier at tiden er litt under det han hadde håpet på.

Det ble dessverre ingen ny norsk rekord som Ingebrigtsen hadde håpet på.

– Beina ble rett og slett litt for tunge mot slutten, sier han.

Etter at Ingebrigtsen løp inn til årsbeste i Europa (13.16.97) under sesongåpningen i mai er han ansett som en av favorittene på distansen i EM.

Ingebrigtsen og Karsten Warholm var de enste norske som stilte til start i Lausanne torsdag.