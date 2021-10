Total forvandling

Det ser ut til at Manchester United er i krise.

Men egentlig er dette tidenes mulighet.

De fleste engelske aviser tror United bytter trener snart, selv om Ole Gunnar Solskjær skal lede laget mot Tottenham lørdag. Det er i stor grad hans ansvar at laget sliter, og at de tapte 5–0 mot Liverpool på søndag.

Men det er ikke bare han som er problemet. Hele den sportslige strukturen i United mangler kompetanse – og har gjort det lenge.

Om Solskjær sparkes før jul, bør han ikke gå alene ut døren.

Mourinhos diagnose

Strukturen i en klubb handler om de som sitter mellom treneren og eierne. De skal ta seg av driften av diverse avdelinger, organisere speidingen, forhandle kontrakter og overganger, og generelt gi treneren støtte.

Denne strukturen er minst like viktig som hvem som trener laget. Og i Uniteds tilfelle utgjør den mye av grunnen til at laget ikke har vunnet ligaen siden i 2013.

Det snakkes om at Antonio Conte kan ta over for Solskjær. Italieneren er en av verdens beste taktikere og har vunnet ligaen i sine tre siste jobber.

Men Conte kan fort klage på de samme forholdene som plaget forgjengerne.

Blir det Antonio Conte som tar over for Solskjær? Foto: Daniele Mascolo / Reuters

United har prøvd slike stjernetrenere før. José Mourinho og Louis van Gaal kom inn med tunge navn og glitrende CVer. Ingen av dem lyktes. Begge mente de visste hvorfor.

Dette sa Mourinho i januar 2019, én måned etter at han ble sparket.

– Trenere i dagens fotball trenger en struktur rundt seg. Klubben trenger en eier eller president, en daglig leder, en fotballdirektør, og så treneren. Dette er strukturen som kan takle alle problemene i dagens fotball.

Seks måneder senere pratet Van Gaal med avisen The Guardian.

– Jeg tror du må endre strukturen i United, fordi akkurat nå er det ikke en riktig balanse mellom det sportslige og det kommersielle. Det heller faktisk mot det kommersielle.

To trenere; én og samme diagnose.

Peps venner

Hvordan drive en moderne toppklubb? Et godt eksempel er Manchester City. Da Sjeik Mansour, et medlem av kongefamilien i De forente arabiske emirater, kjøpte City i 2008, fikk han inn Khaldoon Al Mubarak som styreleder.

Al-Mubarak kunne ikke bygge opp City selv. Han var politisk rådgiver, diplomat og finansmann – ikke fotballdirektør.

Så hvor skulle han begynne?

I dag er det lett å hylle treneren Pep Guardiola, som har vunnet tre ligatitler på fire år. Men Al Mubaraks genistrek var å ansette direktørene som deretter ansatte Guardiola.

City så på hvilke lag som gjorde det bra. Hvem spilte den beste fotballen? Hvilken klubb var best drevet? Svaret var Barcelona. Så City hentet to av direktørene som hadde bygget opp det moderne Barça: Ferran Soriano og Txiki Begiristain.

De to kom inn 2012 og har siden lagt grunnlaget for dagens City, Soriano som daglig leder og Begiristain som fotballdirektør. De lokket Guardiola til Manchester.

Alle disse tre er enige om hvordan laget bør spille, og måten klubben bør drives på.

Det er en slik struktur, og en slik kompetanse, som Mourinho savnet.

Ferran Soriano og Txiki Begiristain kom fra Barcelona og har lagt grunnlaget for det som er dagens Manchester City. Foto: Lindsey Parnaby / AFP

Man kan også nevne Liverpool, hvor eierne, Fenway Sports Group, har vunnet titler med baseballaget Boston Red Sox. De har en statistikk-dreven modell som går fra eierne helt ned til trenerstaben.

De har en sportsdirektør, Michael Edwards, som er blitt genierklært. De har en daglig leder, Peter Moore, som har tatt med seg idéer fra Reebok, Microsoft og EA Sports.

Det er ikke bare Jürgen Klopp som er flink, men hele staben rundt ham.

Dobbeltrollen

Hva med Uniteds struktur? Der er det ingen som før har bidratt til å bygge opp et suksessrikt fotballag.

Den store sjefen er visepresident Ed Woodward. Det var han som hjalp Glazer-familien med å kjøpe United i 2005. Han er bankmann og kommersiell guru, og burde være som Al-Mubarak, altså en link mellom den sportslige avdelingen og eierne.

Men Woodward vil være daglig leder samtidig. Han vil være Al-Mubarak og Soriano. Så han har tittelen «executive vice-president», noe som gjør ham til sportslig sjef.

Woodward bidrar til å ansette trenere og utforme den langsiktige strategien. Da Mourinho ønsket en ny midtstopper i 2018, sa Woodward nei.

Visepresident Ed Woodward i United har fått mye kritikk, men slutter nå snart i klubben. Foto: Lee Smith / Reuters

Hvem andre er der? Matt Judge, en venn av Woodward siden studietiden, forhandler frem kontrakter og overganger. Også han var bankmann før han kom til United i 2012.

Det er han og Woodward treneren må jobbe med om han ønsker en ny spiller.

– Du var alltid avhengig av Woodward og Judge, sa Van Gaal.

Old boys’ network

Har United i det hele tatt en fotballdirektør? Rollen sto tom frem til mars i år, da United ga den til John Murtough og ansatte Darren Fletcher som teknisk direktør. Ingen av disse hadde hatt slike roller før.

Murtough hadde vært «head of football development» i United, og før det jobbet med David Moyes i Everton.

Fletcher, en tidligere midtbanespiller i United, hadde vært trener der siden januar.

Hvor mye makt har egentlig disse to? Da United vurderte å sparke Solskjær tidligere denne uken, ifølge nettsiden The Athletic, kom de to kun med råd. Den endelige avgjørelsen skulle tas av Joel Glazer, en av de amerikanske eierne.

Glazer har ikke vært på Old Trafford siden april 2019. Han bor i Florida.

Mens flere klubber bruker gamle spillere som direktører, med suksess, har United i for stor grad basert sine ansettelse på tilhørighet. Van Gaal kalte det et «old boys’ network» – gamle kollegaer som jobber sammen.

Louis van Gaal trente Manchester United i to år før han fikk sparken. Foto: Carl Recine / Reuters

De får knapt inn nye impulser utenfra. Solskjær er del av denne trenden. Michael Carrick, en annen tidligere spiller, er førstelagstrener. Assistenttreneren, Mike Phelan, jobbet under Ferguson.

Cristiano Ronaldo er kommet tilbake. Ferguson skal ha bidratt til å få ham på plass.

Journalisten Samuel Luckhurst skrev nylig i Manchester Evening News at United lever i fortiden – og han har rett.

Mens rivalene ser på hva som vil fungere, vil United tilbake til det som har fungert.

Ny kurs

Resultatet, etter syv år under Woodward, har vært kronisk underprestasjon med et av fotballens høyeste budsjetter. Van Gaal sa at speidingen var for dårlig, at talentutviklingen var svak.

Mourinho har hevdet at andreplassen han tok med United i 2018, var en av hans største prestasjoner.

– Jeg sier dette fordi folk ikke vet hva som skjer bak sceneteppet, sa han i 2019.

Så kanskje det er på tide å endre kurs.

Mourinho mener at andreplassen han tok med United i 2018, var en av hans største prestasjoner. Foto: Carl Recine / Reuters

Solskjær kan få sparken om United taper i helgen. Woodward skal dra mot slutten av året, selv om noen hevder han kan bli frem til april. Uansett er dette en sjanse til å begynne med blanke ark.

Så la oss si at United finner en midlertidig trener ut sesongen. Underveis henter de inn en erfaren direktør. Woodward trer til side og overlater det sportslige til en ny daglig leder. Ingen av de nye har vært i United før.

Og så, først når alt dette er på plass, henter United en ny trener på sommeren, når de beste kandidatene er ferdige med sine sesonger.

Mer av det samme

Kunne det vært noe? Det er i hvert fall slik de smarteste klubbene pleier å operere.

Vil United gjøre noe av dette? Neppe. Ifølge engelsk presse kan Woodwards erstatter fort bli Richard Arnold, som har Woodwards gamle jobb som kommersiell sjef i United. Også han kjenner Woodward fra studiene ved Bristol University.

Det tok frem til 2018 før Arnold visste hvor borteseksjonen på Old Trafford var.

Sjansene er større for at United fortsetter i samme spor, samme hvem den nye treneren blir. Det sies at flere i United skeptiske til Antonio Conte.

Conte bør være minst like skeptisk til dem.