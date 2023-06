NRK-ekspert prega av OL-heltens dødsårsak: – Så tragisk som du får det

– Tre av oss fire – det nest raskaste stafettlaget i historia og OL-meistrar frå 2016 – har anten døydd eller nesten døydd under fødsel.

Slik innleier amerikanske Tianna Madison eit kjensleladd innlegg på Instagram. Det vart skrive kort tid etter at dødsårsaka til lagvenninna Tori Bowie vart klar.

SKAKA: NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov. Foto: NTB

Ifølgje obduksjonsrapporten mista ho livet som følgje av fødselskomplikasjonar og vart funnen i si eiga seng. Babyen overlevde heller ikkje.

– Dette er så tragisk som du kan få det, seier NRKs friidrettsekspert Christina Vukicevic Demidov.

Hardt ut mot media

Ho fortel at ho fekk sjokk då ho las om dødsårsaka. Dei siste vekene, i tida etter at den tidlegare verdsmeisteren gjekk bort, har det nemleg vorte spekulert heftig rundt dødsårsaka.

Enkelte amerikanske medier har hevda at det var sjølvmord.

– Mange antyda at ho hadde gjort dette mot seg sjølv. Det er veldig sårande, seier agenten hennar Kimberly Holland til CBS News.

Bowie var åtte månader på veg då ho døydde av komplikasjonane.

– No som vi veit sanninga, reknar eg med at mange vil seie unnskyld, seier agenten.

STAFETTLAGET: Tianna Madison, Allyson Felix, English Gardner og Tori Bowie. Foto: Jae C. Hong / AP

– Eg tenkjer på ettermælet hennar. At folk har gått rundt og tenkt at ho har teke sitt eige liv med eit barn i magen. Det er sjeldan eg les så tragiske ting i sporten, seier Vukicevic Demidov.

Nyheita trefte henne nært, då ho både sjølv er mor og har møtt Bowie tidlegare.

– Viss det vi les stemmer, at ho døydde åleine heime, gravid og med ein baby som snart kunne puste med lungene. Det er heilt forferdeleg, seier NRK-eksperten.

Peikar på rasisme

Tilbake til Madisons emosjonelle innlegg. Ho hevdar at tre gonger så mange afroamerikanske kvinner i USA døyr under svangerskap og fødsel, samanlikna med kvite kvinner.

KRITISK: Tianna Madison meiner at det amerikanske helsevesenet er rasistisk. Foto: ADRIAN DENNIS / AFP

Madison meiner at det finst strukturell rasisme i det amerikanske helsevesenet, og fortel at ho måtte ha ein ukomfortabel samtale med ektemannen før ho sjølv skulle føde.

– Vi måtte avtale kven som skulle reddast dersom den problemstillinga dukka opp. Eg var ikkje sikker på om eg kom til å komme heim, skriv ho.

Under fødselen heldt det på å gå ille for Madison, som skriv at ektemannen måtte argumentere for at både mor og barn skulle overleve medan ho sjølv kjempa for livet.

– Han aksepterte ikkje eit nei frå legane. Det redda både meg og babyen.

Allyson Felix, ein av dei beste friidrettsutøvarane i historia, var også ein del av gullaget frå 2016. Ho gir Madison full støtte.

– Det er hjarteskjerande. Det er framleis ei krise knytt til død under svangerskap i dette landet. Svarte kvinner er i fare. Derfor må vi ikkje slutte å kjempe for denne saka, skriv Felix, med sju OL-gull og 14 VM-gull på merittlista.

– Det er påfallande at tre av fire på det laget har hatt mykje trøbbel med svangerskap og fødsel. Viss dei kjenner på ei urettferd, er det viktig at dei tek opp dette temaet, seier Vukicevic.