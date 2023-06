NRK-ekspert prega av OL-heltens dødsårsak: – Så tragisk som du får det

Chelsea-legenden John Hollins er død

Tidligere Chelsea-spiller og trener, John Hollins, døde onsdag i en alder av 76 år. Det opplyser Chelsea i en pressemelding.

Hollins, helt til høyre nederst på bildet under, var med på å vinne både Cupvinnercupen, ligacupen og FA-cupen med Chelsea.

– Han var en helt for denne klubbens supportere, og det samme for min del. Han var blant de viktigste i et av Chelseas beste lag, sier styremedlem i Chelsea, Daniel Finkenstein.

Engelskmannen spilte nesten 600 kamper for London-laget og er nummer fem på listen over de med flest kamper for Chelsea.

Totalt fikk han over 700 kamper på øverste nivå i England etter å ha spilt for både Queens Park Rangers og Arsenal, i tillegg til Chelsea. I 1982 fikk han en MBE for sin tjeneste til fotballen.